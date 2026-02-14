El movimiento antidroga del Campo de Gibraltar cree que la nueva ley contra el petaqueo es una buena noticia para "la gente honrada"

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la Coordinadora Antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, ha considerado "acertado" la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia impulsada por Junts, contando con el respaldo de PSOE, PP y Vox en el Congreso de los Diputados, que incluye penas de cárcel para combatir el suministro de combustible de las narcolanchas, conocido popularmente como petaqueo.

Mena ha recordado que la inclusión de esta actividad como delito penal es una petición que llevan "años" solicitando al Ministerio de Justicia. "Creo que es importante que se vaya estrechando el cerco sobre el narcotráfico y sobre todo en la logística del narcotráfico", ha convenido el reprensentante de la plataforma antidroga, que manifiesta que quienes transportan gasolina "no necesariamente tienen que ser narcotraficantes, pero sí participan de la logística y hacen posible que se favorezca el narcotráfico", por lo que ha considerado "una buena noticia" que se le considere un delito penal y no una sanción administrativa.

También ha recordado que en la provincia de Cádiz los juzgados trataron de "unificar" el criterio para las condenas por presunto petaqueo y que ahora, con esta ley, "ya no hay resquicio legal" al que puedan acogerse los presuntos responsables de este delito. Mena también ha hecho hincapié en que esta era también una petición de la Fiscalía Antidroga en Andalucía, "que estaba insistiendo desde hace bastante tiempo en que esto se cambiara".

"Siempre hemos defendido que, evidentemente y entiendo que la ley así lo contemplará, no se tenga en cuenta como delito penal a una persona que lleva una garrafa de gasolina, pero sí a aquellos que transportan miles de litros en vehículos, que los guardan en naves comerciales e incluso en viviendas, sobre todo porque además de favorecer el narcotráfico, están poniendo el riesgo de las personas que viven en su entorno", ha argumentado Mena, quien ha puesto también el foco en el daño medioambiental de esta actividad.

A este respecto, ha apuntado que se está dando "mucha actividad" en zonas como Huelva y el Coto de Doñana, por lo que "cuando se tiran las garrafas al mar, que siempre llevan un resto de gasolina, están contaminando tanto la agua como las playas", una cuestión que para esta entidad les resulta "importante".

Francisco Mena también ha apuntado que "se está incautando más gasolina que hachís, lo que significa que si se incauta gasolina evidentemente es porque hay mucha actividad en narcotráfico". Esto se explica, ha contado, porque ahora se hacen trayectos "más largos", con alijos en costas de Almería o Granada, además de en la de Cádiz, por lo que hay una demandada de combustible para abastecer a estas embarcaciones.

En cuanto a la parte social, ha considerado que esta ley también es positiva para la ciudadanía de la provincia, "para la gente honrada", y es "una mala noticia para aquellos que se encuentran en el mundo del narcotráfico, que van a ver que esta ley les va a causar serios problemas".

Por todo ello, ha resumido que desde la plataforma les parece "bien" todas las cuestiones relacionadas con el Código Penal que "favorezca la lucha contra el narcotráfico" y que esta es "una buena medida que llevamos bastante años solicitando en diferentes reuniones".

La Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia incluye el delito de adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de cualquier forma de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos, que genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.

Fuentes del Ministerio del Interior han destacado que dicha ley incluya penas de prisión de tres a cinco años para combatir el 'petaqueo', una medida que entienden que complementa la adoptada en el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, que calificó las embarcaciones rápidas como género prohibido.