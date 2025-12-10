'Los Mitos del Fin del Mundo', la serie de Yborra y Martínez para Europa Sur, reunida en un libro único

Los Mitos del fin del mundo es una serie de investigación publicada por Europa Sur en 50 entregas semanales desde octubre de 2023. Con textos de José Juan Yborra y las ilustraciones de Enrique Martínez, todo el trabajo queda ahora reunido en un único volumen, editado por el Instituto de Estudios Campogibraltareños con el apoyo de la Diputación Provincial, que este miércoles ha sido presentado en la sede de la Mancomunidad de Municipios.

A continuación les ofrecemos a modo de adelanto el prólogo del libro, escrito por el director de Europa Sur, Javier Chaparro, bajo el título de Mitos al acecho.

Mitos al acecho

Mientras esperamos los cafés con la tostada integral y a que Rubi -Ruru, para los amigos y clientes más fieles- nos suelte la primera fresca del día -“tómense hoy los vasos de agua y no me hagan trabajar de más”-, asoma resuelta por la cuesta arriba de la calle Rafael de Muro la figura de Pepe Juan Yborra, rematada con elegante sombrero. Con la sonrisa traviesa de un adolescente nos enseña el botín que lleva entre las manos: un bote con sangre fresca de pollo que, atendiendo al encargo, un carnicero de confianza del mercado Torroja le acaba de entregar. El maestro se propone lograr con ella y con otros elementos algo parecido a la amalgama que nuestros antepasados emplearon para dibujar sobre las paredes de abrigos y cuevas las pinturas rupestres que, pasados los siglos, aún resisten con la terquedad que solo pueden exhibir las cosas hechas para perdurar. La charla mañanera dura más bien poco, no vaya a ser que el botín se coagule y el esfuerzo sea en balde.

La escena retrata a un personaje imprescindible de nuestra Algeciras que pareciera salido del Renacimiento: inquieto y constante, profesor de varias generaciones de alumnos en diferentes centros educativos, generoso a rabiar y comprometido con la divulgación científica a ras de suelo, magnífico poeta y escritor, hacedor de sabrosas y genuinas paellas alicantinas, viajero, correcaminos de montes y llanos -incluso escalador, cuando hace falta- e investigador de todo aquello que le toque al corazón.

El libro que tiene entre sus manos es fruto de la investigación y de los vastos conocimientos de Pepe Juan, como autor de los textos, y de los pinceles de ágil trazado de Enrique Martínez, su discípulo en un pasado no muy allá y fiel cómplice en este volumen y en otras actividades tanto o más entretenidas. En esta presentación pública de los mitos del Estrecho, el pintor comparte con el narrador el entusiasmo por indagar en nuevos espacios, por adentrarse en terrenos artísticos complejos, cargados de alegorías e imágenes desconocidas para la mayoría. Como artista al óleo, ha captado y resuelto con gran solvencia la esencia de todos los personajes, poniéndoles rostro y cuerpo, casi voz, haciéndolos accesibles, por más que sus historias plenas de glorias y calamidades parezcan de otro mundo.

Conviene recordar algo: las leyendas sobre Hércules, Cerbero, Perseo, Heracles, Atlas, las Gorgonas, las Hespérides y el resto de nuestros “mitos autóctonos", como los denomina Pepe Juan, no son tales porque sus protagonistas siguen entre nosotros, al acecho, atentos a un descuido para embaucarnos. Lo podemos comprobar cualquier noche con viento de levante en Punta Carnero, a lo largo de un paseo a primera hora del día por el Bosque de Niebla o con una zambullida al atardecer en las aguas de playa de Bolonia, con los párpados cerrados, a modo bautismal.

Los capítulos aquí recogidos fueron publicados entre octubre de 2023 y junio de 2024, a modo de episodios semanales, en Europa Sur. Tanto Pepe Juan como Enrique mostraron desde el comienzo un gran entusiasmo con un reto autoimpuesto que, por fortuna y como salta a la vista, supieron encauzar y superar con nota.

Además de mi enhorabuena a los autores, felicito al Instituto de Estudios Campogibraltareños por la iniciativa de recoger en este libro el conjunto de la obra para poder disfrutarla a sorbos, sin prisas, saboreando cada palabra y cada pincelada, página a página.