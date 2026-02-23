La ministra Sira Rego visita Jimena y Tesorillo con el "compromiso" del Gobierno a la reconstrucción de los daños por las borrascas

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha visitado este lunes los municipios de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, dos de las localidades más afectadas por los temporales de borrascas que han azotado al Campo de Gibraltar, a toda la provincia de Cádiz y a buena parte de Andalucía. La ministra ha subrayado "el compromiso" del Gobierno de España con los municipios andaluces damnificados y ha destacado la reciente aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto que va a movilizar un paquete de ayudas por un valor superior a los 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura.

Rego ha visitado el colegio público Señora de Los Ángeles, en Jimena de la Frontera, uno de los centros educativos afectados por el temporal y ha recorrido zonas dañadas en San Martín del Tesorillo, su aledaña de El Secadero y Casares, donde ha podido comprobar sobre el terreno, juntos a los alcaldes, el alcance de los desperfectos en infraestructuras y viviendas. La ministra forma parte del Gobiero como miembro de la dirección federal de Izquierda Unida, el partido que gobierna tanto en Jimena como en Tesorillo.

"Como ha sucedido ante otras catástrofes, el Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás. Vamos a hacer todo lo posible para que las personas que se han visto afectadas recuperen su vida diaria lo antes posible", ha señalado Rego.

Además, la ministra ha remarcado que "el Real Decreto-ley incluye un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas a los ayuntamientos para ayudar en la reconstrucción y reparación de infraestructuras dañadas".

En esta línea, ha apuntado que el propósito del Ejecutivo es que "los municipios cuenten con recursos inmediatos para recuperar la normalidad cuanto antes". Rego ha detallado que el paquete contempla más de 2.800 millones de euros en medidas de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores, así como ayudas directas para autónomos, comercios y establecimientos de hostelería afectados.

Entre las medidas sociales, la ministra ha destacado la creación de una nueva ayuda directa de 150 euros por persona y día para las más de 12.400 personas desalojadas por los temporales, además de la exención del IBI y reducciones fiscales vinculadas a actividades económicas.

Durante la tarde de este lunes, la ministra tiene previsto visitar el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, donde mantendrá un encuentro con su alcalde y con el resto de la Corporación municipal, y posteriormente visitará las zonas afectadas por las inundaciones.