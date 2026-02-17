El Gobierno aprueba ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las borrascas

Vecinos de San Martín del Tesorillo, el pasado 8 de febrero, en tareas de limpieza después de la borrasca Marta.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las últimas borrascas, entre los que se hayan los del Campo de Gibraltar.

Entre otras ayudas, los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas recibirán 150 euros por persona y día.

También se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales, entre otras medidas que ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

