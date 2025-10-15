Miles de trabajadores paralizan empresas del Campo de Gibraltar en una protesta sindical que exige el fin del conflicto en Palestina

Los sindicatos CCOO y UGT convocan protestas en el Campo de Gibraltar contra el genocidio en Gaza, este 15 de octubre.

La comarca del Campo de Gibraltar ha sido escenario este miércoles de una movilización sindical de gran calado que ha reunido a varios miles de trabajadores en sus centros de trabajo, en una jornada histórica convocada por CCOO y UGT en solidaridad con el pueblo palestino y en demanda de un alto el fuego definitivo y una solución justa al conflicto en Oriente Medio.

La protesta, que ha incluido concentraciones y paros laborales en empresas estratégicas como Acerinox, el sector petroquímico, el Hospital Universitario Punta Europa y la Escuela Politécnica, entre otras, ha visibilizado el compromiso del movimiento sindical con la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.

"No podemos permanecer impasibles ante el genocidio"

El acto central de la movilización se desarrolló frente a las oficinas de Aguas de Algeciras, donde el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano, pronunció un contundente discurso en el que condenó "la política de genocidio y ocupación ilegal que el gobierno ultraconservador de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino".

"CCOO reafirmamos nuestro compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y la solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo el fin inmediato del genocidio y la construcción de una paz justa y duradera", subrayó Triano ante los concentrados.

La convocatoria ha contado con el respaldo masivo de decenas de secciones sindicales, comités de empresa y organizaciones sociales y políticas de la comarca, que han respondido al llamamiento sindical con una participación que ha superado las expectativas de los organizadores.

Un manifiesto con diez exigencias concretas

Durante los actos de esta mañana, los sindicatos convocantes han dado lectura a un manifiesto en el que denuncian la ocupación ilegal de territorios palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como la "usurpación de bienes palestinos", y plantean una serie de demandas dirigidas tanto a la comunidad internacional como a las instituciones europeas y españolas.

Entre las reivindicaciones destacan:

Alto el fuego permanente y verificable , con garantías de acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina.

, con garantías de acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina. Reconstrucción de Gaza orientada exclusivamente a los intereses del pueblo palestino, sin especulación extranjera.

orientada exclusivamente a los intereses del pueblo palestino, sin especulación extranjera. Retirada inmediata de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, incluidos los asentamientos ilegales.

de todos los territorios palestinos, incluidos los asentamientos ilegales. Suspensión y revisión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel , con aplicación de sanciones a empresas que se lucran de los asentamientos ilegales.

, con aplicación de sanciones a empresas que se lucran de los asentamientos ilegales. Prohibición efectiva del comercio de armas con Israel y establecimiento de planes urgentes de cooperación con Palestina por parte de todas las administraciones públicas españolas.

y establecimiento de planes urgentes de cooperación con Palestina por parte de todas las administraciones públicas españolas. Investigación y enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, garantizando justicia y reparación para las víctimas.

Los sindicatos han insistido en la necesidad de que se reconozca internacionalmente un Estado palestino "viable, soberano y con plenos derechos", en el marco del respeto al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

Una movilización con amplio eco en la comarca

La jornada de lucha ha tenido una notable repercusión en importantes centros productivos del Campo de Gibraltar. Trabajadores del sector petroquímico, uno de los pilares económicos de la zona, se sumaron a las concentraciones, al igual que empleados de Acerinox, la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y las instalaciones del hospital Punta Europa, entre otros muchos centros de trabajo.

La movilización sindical se enmarca en un contexto de creciente preocupación internacional por la escalada de violencia en Oriente Medio y la situación humanitaria en los territorios palestinos, que ha llevado a organizaciones de todo el mundo a exigir una intervención decidida de la comunidad internacional para poner fin al conflicto.