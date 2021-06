El Campo de Gibraltar, más cerca de ser de Especial Singularidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido este jueves en Cádiz por vez primera que su departamento analiza la posibilidad de declarar el Campo de Gibraltar como una zona de Especial Singularidad, una demanda reiterada desde hace años por instituciones y diversos colectivos de la comarca ante los problemas derivados del narcotráfico, como la necesidad de reforzar la seguridad, el desempleo y la marginación social.

“Interior trabaja para que ese plan Especial de Singularidad no tenga un protocolo de circunstancias, que no sea un plan que pueda ser aprobado sin un análisis efectivo. Sabemos que en el ámbito de España hay zonas que requieren un plus en materia de seguridad, pero lo importante se ha hecho ya”, dijo el titular de Interior.

Marlaska detalló las actuaciones que desde su llegada ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. “Desde junio de 2018, hemos invertido más de 68 millones de euros y actualmente estamos en un segundo Plan Especial de Seguridad con vigencia hasta diciembre de 2021, ampliado a las provincias de Huelva y Málaga. En esta zona las plantillas están cubiertas por encima del 90% y trabajamos en oferta de empleo público con 14.000 nuevas plazas para policías y guardias civiles. Para este Gobierno ese concepto es inversión, no gasto”.

Sobre si es partidario de incrementar las penas por delitos de narcotráfico y de que el transporte y tenencia ilegal de gasolina con destino al narco deje de ser una falta y pase a ser también un delito, como piden jueces, fiscales y responsables de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado. Marlaska indicó: “Tenemos una mesa de coordinación que estudia todos los elementos que hay que valorar para que la respuesta sea lo más efectiva posible en cada momento. Llevamos dos años y medio atacando incautaciones de droga, pero también trabajando contra todo lo que es el entramado financiero de las organizaciones criminales. Es donde se hace daño al mundo criminal. Todas esas posibilidades de penas para determinado narcotráfico se están analizando, pero esto se debe hacer de una forma detenida y analizando a todos los autores. Esta el hándicap de que la vía penal hay que trabajarla; hay que demostrar que forma parte de un entramado criminal, que es un miembro más de la organización. Estas redes están muy jerarquizadas, hay quienes se encargan de dotarlas del material preciso para que lleven a cabo su labor. También estamos trabajando en esa parte que es muy importante”.

Sobre el aumento de las plantillas judiciales en la provincia para hacer frente a la avalancha de causas abiertas contra los narcos dijo que “hemos incrementado las plantillas de los juzgados del Campo de Gibraltar, también en plazas en la provincia de Cádiz”.

La plataforma Por tu seguridad, por la de todos emitió ayer un comunicado en el que mostraba su satisfacción por las palabras del ministro. “Este estatus de singularidad es una petición que esta plataforma viene solicitando desde 2018 y que está dentro del Plan Integral del Campo de Gibraltar. Esperamos y deseamos que en el menor plazo posible se articule el funcionamiento de esta medida y se empiece a aplicar con carácter de urgencia en nuestra comarca y zonas limítrofes afectas por narcotráfico”, indicaba.

“Seguiremos manteniendo reuniones con partidos políticos, alcaldes y representantes institucionales con la finalidad de aplicar el Plan Integral en el Campo de Gibraltar, como medida justa y necesaria y que tiene como única finalidad mejorar calidad vida de los vecinos y vecinas de nuestra comarca y buscando la justicia social”, señalaba la plataforma, integrada por organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y organizaciones sociales.