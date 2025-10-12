Manuel Moreno, del restaurante El Copo, Premio Amigo de la Guardia Civil en Los Barrios

Los acuartelamientos de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han celebrado este domingo la festividad de su patrona, Nuestra Señora del Pilar, con misas en honor a la Virgen y actos institucionales de entrega de reconocimientos.

En Los Barrios, el restaurador Manuel Moreno, del restaurante El Copo, ha sido uno de los galardonados con el Premio Amigo de la Guardia Civil concedio por el puesto de la Villa. Además de Moreno, la Guardia Civil también ha homenajeado a título póstumo al guardia civil Patricio y a otros miembros del cuerpo en activo por su dedicación al Instituto Armado. Previamente se ha celebrado un oficio religioso en el que, además de los mandos locales, han estado presentes el alcalde, Miguel Alconchel, y representantes de todos los grupos políticos municipales.

En San Roque, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presidido el acto celebrado al mediodía en la Plaza de Armas. El primer edil fue el encargado del izado de la bandera de España mientras sonaba el himno nacional. Miembros de la corporación municipal y numerosos vecinos y vecinas asistieron a esta actividad.

Castellar, por su parte, también ha acogido una misa en honor a la patrona del cuerpo en el Santuario del Cristo de la Almoraima con su alcalde, Adrián Vaca, encabezando la representación institucional.