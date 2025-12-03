La Mancomunidad revoluciona el reciclaje en el Campo de Gibraltar con una ambiciosa campaña para impulsar el contenedor marrón

La Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Arcgisa ponen en marcha la segunda edición de la campaña 'Este marrón vale la pena'.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Arcgisa han dado este miércoles un paso decisivo hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible. Ambas entidades han presentado la segunda edición de la campaña de concienciación ambiental Este marrón vale la pena, una iniciativa que recorrerá La Línea, San Roque, Tarifa, Los Barrios, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 para impulsar el uso del contenedor marrón y consolidar hábitos cotidianos de separación de residuos orgánicos.

El acto de presentación estuvo presidido por la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, acompañada por el director general de Arcgisa, José Manuel Alcántara. Pérez Custodio subrayó que la correcta gestión de los residuos orgánicos “no solo reduce emisiones de gases de efecto invernadero, sino que abarata costes, genera compost y crea oportunidades energéticas con un claro beneficio social y ambiental para toda la comarca”. Alcántara, por su parte, insistió en que la implantación del contenedor marrón “es clave para optimizar la recuperación de materiales y avanzar hacia una economía verdaderamente circular”.

Dos fases para transformar los hábitos de reciclaje

La campaña se articula en dos fases complementarias. La primera reforzará el trabajo ya iniciado en La Línea, San Roque y Tarifa. En La Línea se desplegarán once semanas de intervención entre noviembre y febrero; en San Roque, diez semanas entre finales de 2025 y principios de 2026; y en Tarifa, cuatro semanas entre febrero y marzo.

La segunda fase supondrá la nueva implantación del contenedor marrón en Los Barrios, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, con intervenciones de entre dos y cinco semanas para acompañar a los vecinos en la adopción de nuevos hábitos.

El plan movilizará un volumen de actuaciones sin precedentes: 1.335 jornadas de visitas puerta a puerta, cuatro puntos informativos itinerantes, un punto móvil, una exposición y un pasacalle que sumarán 230 jornadas en zonas de gran afluencia. Habrá además 19 jornadas informativas en mercados y centros comerciales, 36 sesiones de participación para colectivos sociales y material educativo para reforzar los contenidos. También se abordará la sensibilización sobre la recogida de restos de poda en urbanizaciones y áreas de viviendas unifamiliares.

El sector comercial tendrá un papel central. Está prevista la realización de 2.368 visitas a establecimientos minoristas, 1.575 visitas de refuerzo y 44 reuniones con responsables de grandes generadores. Los negocios adheridos recibirán distintivos y adhesivos que certificarán su compromiso con la correcta separación de residuos.

La Mancomunidad del Campo de Gibraltar repartirá 75.000 cubos para residuos orgánicos. / Vanessa Pérez

Una apuesta firme por la educación y el compostaje

En el ámbito educativo, se impartirán 535 talleres en aulas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, junto a dos actividades tipo escape box dirigidas a estudiantes mayores. El programa también fomentará el compostaje, con 83 visitas informativas, la entrega de 39 composteras a centros escolares, domicilios y espacios comunitarios, y la organización de 34 sesiones formativas para personal municipal y de servicios.

La campaña incluirá además el envío de 27.864 cartas informativas a los hogares de los municipios donde el contenedor marrón se introduce por primera vez. Todo el despliegue estará respaldado por un equipo de 21 educadores ambientales y cinco vehículos eléctricos, en línea con los criterios de sostenibilidad del proyecto.

Pérez Custodio agradeció el trabajo de las empresas responsables de la ejecución de la campaña y destacó la colaboración de Verdemar Ecologistas en Acción, aliado estratégico que renueva su participación. La presidenta anunció también la incorporación de creadores de contenido locales, que acompañarán las presentaciones municipales para amplificar la difusión del mensaje.

Un compromiso colectivo para un futuro más sostenible

La Mancomunidad recuerda que separar correctamente los residuos orgánicos mejora la eficiencia del resto de fracciones, reduce la contaminación y alarga la vida útil de los vertederos. Con el compromiso de la ciudadanía, comercios, centros educativos y grandes generadores, el Campo de Gibraltar avanza hacia un modelo más sostenible que demuestra que, efectivamente, este marrón vale la pena.

La campaña está financiada por la Unión Europea – Fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la Junta de Andalucía.