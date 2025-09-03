La Mancomunidad plantea la creación de grupos de trabajo para anticipar el impacto del futuro tratado sobre Gibraltar

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, propondrá la puesta en marcha de grupos de trabajo con el fin de analizar y anticipar los efectos que pueda tener la aplicación del futuro tratado sobre Gibraltar en la comarca. Según ha explicado Pérez Custodio, la idea es habilitar un espacio permanente de coordinación y diálogo que reúna a ayuntamientos, Gobierno de España, Junta de Andalucía, agentes económicos, empresariales y sindicales, para compartir información, resolver dudas y dar respuesta a los retos que surjan tras la entrada en vigor del acuerdo.

La mandataria ha lanzado esta propuesta tras la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con su homólogo británico, Keith Starmer, para abordar diversos asuntos de la relación bilateral con la cuestión del Peñón de fondo, y casi cuatro años después de que arrancaran las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para dar encaje a la situación de Gibraltar tras el Brexit con el tratado ya acordado.

“Es fundamental actuar de manera proactiva y no esperar a que los problemas aparezcan. Queremos un foro estable donde se puedan canalizar inquietudes y aportar soluciones, al igual que ya sucede en Gibraltar”, señaló la presidenta, que considera que el marco idóneo para acoger este grupo sería el Consejo Económico y Social de la propia Mancomunidad.

Asimismo, Pérez Custodio subrayó la necesidad de contar con un canal directo y ágil de comunicación con los ministerios implicados, para garantizar que la comarca disponga de información puntual sobre cualquier medida que pueda afectar a la vida diaria, los negocios o las inversiones vinculadas al Peñón.

La presidenta de la Mancomunidad insta al Gobierno central a establecer una interlocución fluida con el Campo de Gibraltar, advirtiendo que “no podemos permitir que nuestros ciudadanos se enteren los últimos de un acuerdo que marcará su futuro inmediato”.