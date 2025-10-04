La Mancomunidad celebra las I Jornadas Comarcales sobre Medioambiente con la participación de los Cuerpos de Seguridad

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, celebra desde este lunes las I Jornadas Comarcales: Encuentro sobre Actuaciones en Materia de Medioambiente, un encuentro pionero en la comarca que busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la gestión y protección del entorno natural, el papel de las administraciones y la implicación activa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estas jornadas, que tendrán una doble modalidad (presencial y online) se desarrollarán durante los días 6, 8, 14 y 16 de octubre, y contarán con un programa técnico de alto nivel que abordará cuestiones clave como la disciplina ambiental, los planes de seguridad y emergencias, la actuación de la Policía Local y Nacional, la intervención de la Guardia Civil a través del SEPRONA, los delitos medioambientales, y el control administrativo y sancionador en materia medioambiental.

El encuentro ha sido posible gracias al impulso y coordinación de la Escuela de Policía Local de Algeciras (ESPAALGECIRAS), dirigida por José Medina Arteaga, y al compromiso institucional del Ayuntamiento de Algeciras, representado en la figura del teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid. A ellos se suma el trabajo organizativo desarrollado desde la Institución comarcal bajo la coordinación de su secretario general, Carlos Lafuente Molinero.

Un enfoque integral sobre el medioambiente

A lo largo de las cuatro jornadas se tratarán temas de gran relevancia medioambiental como:

Competencias municipales y de Policía Local en la protección del medioambiente

Problemáticas en espacios naturales protegidos

Economía circular y ciclo integral del agua

Gestión sostenible en la actividad portuaria de la Bahía de Algeciras

Planes de seguridad y emergencias medioambientales

Problemática del ruido y actuaciones policiales asociadas

Procedimientos sancionadores en materia ambiental

El papel de los bomberos en la protección del entorno

Actuaciones de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil (SEPRONA)

Delitos contra el medioambiente y la respuesta policial

Las jornadas contarán con la intervención de ponentes de reconocido prestigio, entre ellos:

Óscar Curtido Naranjo – Delegado Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz

Jorge Serradilla – Director Conservador del Parque Natural del Estrecho

Juan Antonio Patrón Sandoval – Jefe del Área de Desarrollo Sostenible de la A.P.B.A.

Paula Ardanaz Sánchez – Fiscal de Medioambiente

Samuel Montes Gentil – Teniente de la Guardia Civil, Responsable de SEPRONA

Carlos Fernández Cantero – Inspector Jefe de la Policía Nacional

Amelia Angustias Herranz – Jefa Provincial de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía

Enrique Vargas Negreira – Intendente Jefe de Formación del CBPC (Consorcio de Bomberos Provincial de Cádiz)

Ágel Gutiérrez Villalobos – Superintendente Jefe de la Policía Local de Algeciras

Manuel Abellán San Román – Vicepresidente de Servicios Mancomunados y Medioambiente

José Luís López Guío - – Secretario General del Ayuntamiento de Algeciras.

Carmen Rocío Ramírez Bernal – Secretaria General del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción

Entre otros representantes municipales, técnicos e ingenieros especializados

La mesa redonda final, prevista como cierre de las jornadas, permitirá el análisis conjunto de la problemática medioambiental desde la perspectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la moderación de Ana María Jiménez Zurdo, Jueza de Instrucción nº 1 de Algeciras.

Finalmente, la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, ha destacado que “las jornadas representan una excelente oportunidad para avanzar en la formación, concienciación y coordinación interinstitucional en materia de protección ambiental, en una comarca de especial valor ecológico y estratégico como es el Campo de Gibraltar”.