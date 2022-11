Las asociaciones antidroga lamentan que la sentencia de los Castaña causa "desasosiego a las víctimas"

Las coordinadoras contra la droga del Campo de Gibraltar consideran que la sentencia absolutoria contra dieciséis miembros del clan de los Castaña causa "desasosiego en las víctimas" y "mina la moral de las Fuerzas de Seguridad", por lo que animan a la Fiscalía a presentar los recursos necesarios para que "impere el sentido común y la Justicia".

Así se ha expresado este martes Miguel Alberto Díaz, presidente de la Coordinadora de Lucha contra las Drogas Barrio Vivo, un colectivo con 32 años de experiencia en el apoyo y la orientación de los toxicómanos y sus familias. "No entramos a valorar la sentencia- afirma Díaz- solo podemos decir que la respetamos aunque no la compartimos".

"Confiamos en que la Fiscalía Antidroga haga los recursos necesarios para devolver el sentido común a la justicia y que personajes que están vinculados a ese mundo no salgan absueltos. Esperamos que esas acciones prosperen", apostilla.

El histórico dirigente sí analiza las consecuencias de esa sentencia: "Esto crea una situación de desasosiego y preocupación entre las víctimas, porque hay que recordar que en este asunto hablamos de todos pero no de las personas que el mundo de las drogas les ha destrozado su vida y la de sus familiares. Se habla de muchas víctimas en otros casos, pero no de estas. Creemos que hay mucha gente sufriendo por culpa del narcotráfico y esto no puede salir indemne".

También tiene palabras Miguel Alberto Díaz para los policías y los guardias civiles que trabajan en combatir cada día el narcotráfico. "Esto desmoraliza a las Fuerzas de Seguridad, que se están jugando la vida en cada registro, en cada investigación. A estas personas les animamos a que perseveren, a que sigan en la lucha, que sepan que tienen el apoyo de la sociedad y de las coordinadoras antidroga", manifiesta.

También dan su apoyo las coordinadora a la Fiscalía. "Hay que animarla, porque está haciendo una labor importantísima, pero creemos necesario que las instituciones se tomen en serio esta lucha. No vale que hagamos un gran esfuerzo en perseguir el narcotráfico y después dejemos huérfana a la Fiscalía con falta de medios técnicos, de personal, fiscales que no están a dedicación exclusiva...", lamenta.

"Hay abogados que se especializan en dilatar los procesos con recursos constantes, con muchas personas detrás trabajando para interrumpir y la Justicia no cuenta con medios suficientes para enfrentarse a estas situaciones", apostilla Díaz. "Hemos recibido una mala noticia, pero esperemos que se recurra y se reestablezca la Justicia", concluye.

Este lunes, la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz absolvió a los hermanos Antonio y Francisco Isco Tejón y a otras 14 personas -todos ellos acusados de integrar el llamado clan de Los Castaña- del delito de organización criminal dedicada al tráfico de drogas. En cambio, condenó Isco a tres años y un mes de prisión, así como al pago de una multa de 129.268 euros por cinco kilos de hachís que le encontraron en su domicilio durante un registro. Ya ha cumplido 2 años y 7 meses de cárcel y recurrirá al Supremo para no tener que entrar en prisión.

La sentencia del primer macrojuicio celebrado en Algeciras contra el narcotráfico concluye que no existen pruebas suficientes de la vinculación de los ya exculpados con los delitos que se les imputaban. La Fiscalía Antidrogas estudia recurrir.

La Fiscalía solicitaba 15 años de prisión y una multa de 4 millones de euros para cada uno de los supuestos cabecillas de la banda -Antonio e Isco- y nueve años y 4 millones de indemnización a cada uno de los otros procesados.