López Gordo, jefe de Policía que acabó con el clan de Los Castañas en La Línea, asciende a comisario general de Seguridad Ciudadana

El comisario principal Francisco López Gordo, conocido ampliamente en el Campo de Gibraltar por su lucha contra el narcotráfico y que hasta ahora ocupaba el cargo de jefe superior de Ceuta, ha sido nombrado comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De este cargo dependen los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y otras unidades especiales como guías caninos, subsuelo o seguridad privada.

Francisco López Gordo ha sido jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana a su paso por la Jefatura Superior de Madrid y jefe de las Unidades de Intervención Policial en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

La trayectoria de López Gordo en el Cuerpo se inició en 1995 como inspector, en 2012 ascendió a inspector jefe y en 2017 a comisario. En 2023 obtuvo la máxima categoría de comisario principal como jefe superior de Ceuta. Ha estado además destinado en la Jefatura Superior de Cataluña, la Comisaría General de Información, la División de Personal, la Jefatura Superior de Madrid -en las comisarías de distrito de Latina y Centro- así como en las comisarías de La Línea de la Concepción y Algeciras, de las que fue máximo responsable.

Méritos contra el narcotráfico

López Gordo abandonó Algeciras tras catorce meses en el puesto y tras haber dirigido operaciones de calado contra el tráfico de drogas, tanto en la ciudad como su anterior destino, La Línea de la Concepción, con el descabezamiento del clan de los Castañas, y de haber estado al frente de la investigación en torno al fraude de la estiba.

Francisco López Gordo nuevo comisario general de Seguridad Ciudadana. / Europa Press

Durante su jefatura en la Comisaria de Algeciras pronunció un discurso por el Día de la Policía -Santos Ángeles Custodios- en 2019 que se popularizó por su defensa del trabajo policial que se fundamenta en valores como la honestidad, la lealtad y el cumplimiento del deber. Destacó también la importancia de la formación constante y el compromiso con la sociedad a pesar de "cada vez es más difícil ser policía nacional".

Condecorado

El nuevo comisario general de Seguridad Ciudadana ha sido distinguido con una Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y dos con distintivo blanco, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, además de la Medalla de Oro de la Ciudad de Ceuta.