Listado completo de los colegios e institutos sin clases presenciales este lunes 9 de febrero en Andalucía

Un aula vacía en La Línea. / Erasmo Fenoy

La Junta de Andalucía ha acordado la vuelta generalizada a las clases de manera presencial en los colegios e institutos todo el Campo de Gibraltar a partir de este lunes, 9 de febrero. Una decisión que se extiende a buena parte de Andalucía, por lo que los centros educativos abrirán sus puertas desde primera hora para recibir al alumnado tras tres días de docencia telemática como consecuencia de las borrascas Leonardo y Marta.

Pero no será en todos los centros, ya que en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades se mantendrá la suspensión de la docencia presencial por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

En total son 96 centros afectados en Andalucía no abrirán este lunes, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz y 18 al Campo de Gibraltar. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

Centros educativos del Campo de Gibraltar sin actividad presencial

Como consecuencia de los daños por el temporal, estos son los centros educativos del Campo de Gibraltar que no abrirán este lunes, 9 de febrero:

Algeciras:

  • C.E.I.P San Bernardo
  • C.E.I.P. Tartessos
  • CEI Los Pastores

La Línea de la Concepción

  • IES Mediterráneo
  • CEIP San Felipe

Los Barrios

  • CEIP Don Luis Lamadrid
  • CEIP Mtro. D. Juan González
  • CEIP San Isidro Labrador

Estación de San Roque

  • CEIP San Bernando
  • CEI Los Payasines

Guadiaro (San Roque)

  • CEIP Gloria Fuertes
  • EI Puente de Hierro
  • IES Sierra Almenara

San Enrique de Guadiaro

  • CEI Campanillas
  • CEIP Barbésula

Jimena de la Frontera

  • IES Hozgarganta

San Martín del Tesorillo

  • IES Azahar
  • CEPER Xemina

Resto de centros afectados por la suspensión de las clases en CÁDIZ

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

  • Benaocaz
  • Benamahoma
  • Grazalema
  • Torre Alháquime
  • Ubrique

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades de la provincia:

Algodonales

  • IES Fuente Alta
  • CPR. C.R.I.P.E.R.
  • CRIPER Madrigueras

Barbate

  • CEIP Franciso Giner de los Ríos
  • EI La Traiña

Bornos

  • IES El Convento

Chiclana de la Frontera

  • CDP San Agustín

El Gastor

  • EI El Gastor
  • CEIP Nuestra Señora del Rosario

El Portal- Jerez de la Frontera

  • CEIP Virgen del Mar

Jerez de la Frontera

  • EI Rocinante
  • CEIP Lomopardo

La Ina- Jerez de la Frontera

  • CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera

  • CEIP Guadalete

La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera

  • CEIP Barca de la Florida
  • EI El Paje
  • IES Vega del Guadalete
  • SEP Bucharaque

Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera

  • CEIP Nueva Jarilla
  • SEP Nueva Jarilla

Torrecera- Jerez de la Frontera

  • CEIP Torrecera
  • S.E.P. Torrecera

Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera

  • CPR Laguna de Medina

Estella del Marqués- Jerez de la Frontera

  • CEIP Pablo Picasso

Cuartillos- Jerez de la Frontera

  • CEIP Cuartillos
  • SEP La Paz

Gibalbin- Jerez de la Frontera

  • CEIP Gibalbin
  • S.E.P. Gibalbín

San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera

  • CEIP La Arboleda

Olvera

  • IES Sierra de Líjar

Prado del Rey

  • E.I. El Azahar
  • E.I. La Rayuela

Villaluenga del Rosario

  • C.E.I.P. Profesor Gálvez

Villamartín

  • IES Castillo de Matrera

GRANADA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Loja

  • CEM Carmen Romero Avellaneda
  • EOI Loja

Venta Nueva (Huétor Tájar)

  • CPR Taxara

JAÉN

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linares

  • IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)
  • EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

Coto Ríos

  • La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

MÁLAGA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Benaoján

  • CEIP Ntra. Sra. del Rosario

SEVILLA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Algámitas

  • CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

Benacazón

  • IES Virgen del Rosario

Écija

  • CEIP El Valle

El Castillo de las Guardas

  • CEIP Peña Luenga

El Viso del Alcor

  • IES Blas Infante

Pinzón (Utrera)

  • CPR Los Girasoles

Villaverde del Río

  • CEIP Alpesa

