Listado completo de los colegios e institutos sin clases presenciales este lunes 9 de febrero en Andalucía

La Junta de Andalucía ha acordado la vuelta generalizada a las clases de manera presencial en los colegios e institutos todo el Campo de Gibraltar a partir de este lunes, 9 de febrero. Una decisión que se extiende a buena parte de Andalucía, por lo que los centros educativos abrirán sus puertas desde primera hora para recibir al alumnado tras tres días de docencia telemática como consecuencia de las borrascas Leonardo y Marta.

Pero no será en todos los centros, ya que en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades se mantendrá la suspensión de la docencia presencial por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

En total son 96 centros afectados en Andalucía no abrirán este lunes, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz y 18 al Campo de Gibraltar. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

Centros educativos del Campo de Gibraltar sin actividad presencial

Como consecuencia de los daños por el temporal, estos son los centros educativos del Campo de Gibraltar que no abrirán este lunes, 9 de febrero:

Algeciras:

C.E.I.P San Bernardo

C.E.I.P. Tartessos

CEI Los Pastores

La Línea de la Concepción

IES Mediterráneo

CEIP San Felipe

Los Barrios

CEIP Don Luis Lamadrid

CEIP Mtro. D. Juan González

CEIP San Isidro Labrador

Estación de San Roque

CEIP San Bernando

CEI Los Payasines

Guadiaro (San Roque)

CEIP Gloria Fuertes

EI Puente de Hierro

IES Sierra Almenara

San Enrique de Guadiaro

CEI Campanillas

CEIP Barbésula

Jimena de la Frontera

IES Hozgarganta

San Martín del Tesorillo

IES Azahar

CEPER Xemina

Resto de centros afectados por la suspensión de las clases en CÁDIZ

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Benaocaz

Benamahoma

Grazalema

Torre Alháquime

Ubrique

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades de la provincia:

Algodonales

IES Fuente Alta

CPR. C.R.I.P.E.R.

CRIPER Madrigueras

Barbate

CEIP Franciso Giner de los Ríos

EI La Traiña

Bornos

IES El Convento

Chiclana de la Frontera

CDP San Agustín

El Gastor

EI El Gastor

CEIP Nuestra Señora del Rosario

El Portal- Jerez de la Frontera

CEIP Virgen del Mar

Jerez de la Frontera

EI Rocinante

CEIP Lomopardo

La Ina- Jerez de la Frontera

CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera

CEIP Guadalete

La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera

CEIP Barca de la Florida

EI El Paje

IES Vega del Guadalete

SEP Bucharaque

Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera

CEIP Nueva Jarilla

SEP Nueva Jarilla

Torrecera- Jerez de la Frontera

CEIP Torrecera

S.E.P. Torrecera

Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera

CPR Laguna de Medina

Estella del Marqués- Jerez de la Frontera

CEIP Pablo Picasso

Cuartillos- Jerez de la Frontera

CEIP Cuartillos

SEP La Paz

Gibalbin- Jerez de la Frontera

CEIP Gibalbin

S.E.P. Gibalbín

San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera

CEIP La Arboleda

Olvera

IES Sierra de Líjar

Prado del Rey

E.I. El Azahar

E.I. La Rayuela

Villaluenga del Rosario

C.E.I.P. Profesor Gálvez

Villamartín

IES Castillo de Matrera

GRANADA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Loja

CEM Carmen Romero Avellaneda

EOI Loja

Venta Nueva (Huétor Tájar)

CPR Taxara

JAÉN

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linaresl

Linares

IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)

EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

Coto Ríos

La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

MÁLAGA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Benaoján

CEIP Ntra. Sra. del Rosario

Cartajima

SEVILLA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Algámitas

CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

Benacazón

IES Virgen del Rosario

Écija

CEIP El Valle

El Castillo de las Guardas

CEIP Peña Luenga

El Viso del Alcor

IES Blas Infante

Pinzón (Utrera)

CPR Los Girasoles

Villaverde del Río