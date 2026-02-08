Listado completo de los colegios e institutos sin clases presenciales este lunes 9 de febrero en Andalucía
Estos son los 96 centros sin clases este lunes 9 en Andalucía
La Junta acuerda la vuelta a las clases en los colegios e institutos de Andalucía este lunes 9, salvo en 96 centros con daños o en zonas afectadas por el temporal
La Junta de Andalucía ha acordado la vuelta generalizada a las clases de manera presencial en los colegios e institutos todo el Campo de Gibraltar a partir de este lunes, 9 de febrero. Una decisión que se extiende a buena parte de Andalucía, por lo que los centros educativos abrirán sus puertas desde primera hora para recibir al alumnado tras tres días de docencia telemática como consecuencia de las borrascas Leonardo y Marta.
Pero no será en todos los centros, ya que en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades se mantendrá la suspensión de la docencia presencial por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.
En total son 96 centros afectados en Andalucía no abrirán este lunes, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz y 18 al Campo de Gibraltar. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.
Centros educativos del Campo de Gibraltar sin actividad presencial
Como consecuencia de los daños por el temporal, estos son los centros educativos del Campo de Gibraltar que no abrirán este lunes, 9 de febrero:
Algeciras:
- C.E.I.P San Bernardo
- C.E.I.P. Tartessos
- CEI Los Pastores
La Línea de la Concepción
- IES Mediterráneo
- CEIP San Felipe
Los Barrios
- CEIP Don Luis Lamadrid
- CEIP Mtro. D. Juan González
- CEIP San Isidro Labrador
Estación de San Roque
- CEIP San Bernando
- CEI Los Payasines
Guadiaro (San Roque)
- CEIP Gloria Fuertes
- EI Puente de Hierro
- IES Sierra Almenara
San Enrique de Guadiaro
- CEI Campanillas
- CEIP Barbésula
Jimena de la Frontera
- IES Hozgarganta
San Martín del Tesorillo
- IES Azahar
- CEPER Xemina
Resto de centros afectados por la suspensión de las clases en CÁDIZ
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
- Benaocaz
- Benamahoma
- Grazalema
- Torre Alháquime
- Ubrique
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades de la provincia:
Algodonales
- IES Fuente Alta
- CPR. C.R.I.P.E.R.
- CRIPER Madrigueras
Barbate
- CEIP Franciso Giner de los Ríos
- EI La Traiña
Bornos
- IES El Convento
Chiclana de la Frontera
- CDP San Agustín
El Gastor
- EI El Gastor
- CEIP Nuestra Señora del Rosario
El Portal- Jerez de la Frontera
- CEIP Virgen del Mar
Jerez de la Frontera
- EI Rocinante
- CEIP Lomopardo
La Ina- Jerez de la Frontera
- CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera
- CEIP Guadalete
La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera
- CEIP Barca de la Florida
- EI El Paje
- IES Vega del Guadalete
- SEP Bucharaque
Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera
- CEIP Nueva Jarilla
- SEP Nueva Jarilla
Torrecera- Jerez de la Frontera
- CEIP Torrecera
- S.E.P. Torrecera
Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera
- CPR Laguna de Medina
Estella del Marqués- Jerez de la Frontera
- CEIP Pablo Picasso
Cuartillos- Jerez de la Frontera
- CEIP Cuartillos
- SEP La Paz
Gibalbin- Jerez de la Frontera
- CEIP Gibalbin
- S.E.P. Gibalbín
San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera
- CEIP La Arboleda
Olvera
- IES Sierra de Líjar
Prado del Rey
- E.I. El Azahar
- E.I. La Rayuela
Villaluenga del Rosario
- C.E.I.P. Profesor Gálvez
Villamartín
- IES Castillo de Matrera
GRANADA
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Loja
- CEM Carmen Romero Avellaneda
- EOI Loja
Venta Nueva (Huétor Tájar)
- CPR Taxara
JAÉN
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Linaresl
Linares
- IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)
- EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España
Coto Ríos
- La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)
MÁLAGA
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Benaoján
- CEIP Ntra. Sra. del Rosario
Cartajima
SEVILLA
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Algámitas
- CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’
Benacazón
- IES Virgen del Rosario
Écija
- CEIP El Valle
El Castillo de las Guardas
- CEIP Peña Luenga
El Viso del Alcor
- IES Blas Infante
Pinzón (Utrera)
- CPR Los Girasoles
Villaverde del Río
- CEIP Alpesa
