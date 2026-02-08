Vuelta a las clases en los colegios e institutos de Andalucía este lunes 9, salvo en 96 centros con daños o en zonas afectadas por el temporal
Los centros que permanecerán con docencia telemática se encuentran en zonas inundadas o presentan desperfectos
18 colegios e institutos del Campo de Gibraltar no abrirán este lunes
Listado completo de los colegios e institutos sin clases presenciales este lunes 9 de febrero en Andalucía
La Junta de Andalucía ha acordado la vuelta generalizada a las clases de manera presencial en los colegios e institutos todo el Campo de Gibraltar a partir de este lunes, 9 de febrero. Una decisión que se extiende a buena parte de Andalucía, por lo que los centros educativos abrirán sus puertas desde primera hora para recibir al alumnado tras tres días de docencia telemática como consecuencia de las borrascas Leonardo y Marta.
Pero no será en todos los centros, ya que en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades se mantendrá la suspensión de la docencia presencial por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.
En total son 96 centros afectados en Andalucía no abrirán este lunes, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz y 18 al Campo de Gibraltar. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.
La vuelta a la actividad presencial en los colegios e institutos depende, esencialmente, de una cuestión determinante: el estado de los centros educativos tras varios días de temporal. Daños estructurales, muros caídos, goteras, cristales o persianas rotas, problemas eléctricos o en las redes de fontanería son algunos de los aspectos que se han revisado antes del retorno de los estudiantes.
Centros educativos del Campo de Gibraltar sin actividad presencial
Como consecuencia de los daños por el temporal, estos son los centros educativos del Campo de Gibraltar que no abrirán este lunes, 9 de febrero:
Algeciras:
- C.E.I.P San Bernardo
- C.E.I.P. Tartessos
- CEI Los Pastores
La Línea de la Concepción
- IES Mediterráneo
- CEIP San Felipe
Los Barrios
- CEIP Don Luis Lamadrid
- CEIP Mtro. D. Juan González
- CEIP San Isidro Labrador
Estación de San Roque
- CEIP San Bernando
- CEI Los Payasines
Guadiaro (San Roque)
- CEIP Gloria Fuertes
- EI Puente de Hierro
- IES Sierra Almenara
San Enrique de Guadiaro
- CEI Campanillas
- CEIP Barbésula
Jimena de la Frontera
- IES Hozgarganta
San Martín del Tesorillo
- IES Azahar
- CEPER Xemina
Resto de centros afectados por la suspensión de las clases en Cádiz
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
- Benaocaz
- Benamahoma
- Grazalema
- Torre Alháquime
- Ubrique
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades de la provincia:
Algodonales
- IES Fuente Alta
- CPR. C.R.I.P.E.R.
- CRIPER Madrigueras
Barbate
- CEIP Franciso Giner de los Ríos
- EI La Traiña
Bornos
- IES El Convento
Chiclana de la Frontera
- CDP San Agustín
El Gastor
- EI El Gastor
- CEIP Nuestra Señora del Rosario
El Portal- Jerez de la Frontera
- CEIP Virgen del Mar
Jerez de la Frontera
- EI Rocinante
- CEIP Lomopardo
La Ina- Jerez de la Frontera
- CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera
- CEIP Guadalete
La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera
- CEIP Barca de la Florida
- EI El Paje
- IES Vega del Guadalete
- SEP Bucharaque
Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera
- CEIP Nueva Jarilla
- SEP Nueva Jarilla
Torrecera- Jerez de la Frontera
- CEIP Torrecera
- S.E.P. Torrecera
Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera
- CPR Laguna de Medina
Estella del Marqués- Jerez de la Frontera
- CEIP Pablo Picasso
Cuartillos- Jerez de la Frontera
- CEIP Cuartillos
- SEP La Paz
Gibalbin- Jerez de la Frontera
- CEIP Gibalbin
- S.E.P. Gibalbín
San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera
- CEIP La Arboleda
Olvera
- IES Sierra de Líjar
Prado del Rey
- E.I. El Azahar
- E.I. La Rayuela
Villaluenga del Rosario
- C.E.I.P. Profesor Gálvez
Villamartín
- IES Castillo de Matrera
Avisos amarillos de la Aemet para este lunes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado dos avisos amarillos (peligro bajo) para este lunes que afectan al estrecho de Gibraltar, Ronda y Grazalema, lo cual condiciona la vuelta a las aulas.
En cuanto a las lluvias, el aviso estará vigente desde las 0:00 hasta las 8:59, con una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, entre las 00:00 y las 17:59 se podrán registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, con la posibilidad de que localmente se superen los 80 litros en 24 horas.
Este episodio de precipitaciones coincide de lleno con el inicio de la jornada escolar, especialmente en el Campo de Gibraltar, donde ya se esperaba lluvia persistente durante la mañana, ahora con mayor intensidad de la prevista inicialmente.
La Aemet también ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en el área del Estrecho. Estará en vigor entre las 00:00 y las 07:59 de este lunes, con viento del suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7).
Aunque se espera que el viento vaya amainando conforme avance la mañana, estas rachas pueden complicar los desplazamientos a primera hora y afectar especialmente a zonas expuestas y accesos a los centros educativos
