El levante regresa al Estrecho: fin de semana ventoso en el Campo de Gibraltar

El respiro que habían dejado las jornadas de poniente toca a su fin. El Campo de Gibraltar vivirá este primer fin de semana de septiembre bajo el reinado del levante, ese viento tan característico que marcará la agenda desde el amanecer del viernes 5 hasta el final del domingo 7.

Según las previsiones, las rachas más intensas podrán acercarse a los 70 kilómetros por hora en el Estrecho y en el sur de la provincia de Cádiz. El sábado será el día más incómodo: los cielos se cubrirán y las temperaturas descenderán, con máximas que se situarán en torno a los 26-27 grados.

La buena noticia para los vecinos de la comarca es que el episodio será breve. Tras el domingo, los vientos volverán a rolar a poniente, devolviendo cierta calma a la zona.

Mirando al otoño

Más allá del inminente fin de semana, las miradas apuntan ya al arranque del otoño, que comenzará el 22 de septiembre a las 20:19 en la península. La web especializada eltiempo.es anticipa que en el Campo de Gibraltar las temperaturas serán “ligeramente más cálidas de lo normal” y que las lluvias estarán “ligeramente por debajo de lo habitual”.

Anomalías térmicas previstas en este otoño de 2025. / eltiempo.es

En el conjunto del país, la estación se perfila con un carácter más cálido de lo esperado en prácticamente toda la península y más seco en buena parte del sur, lo que no impedirá que puedan registrarse episodios puntuales de inestabilidad, con tormentas o incluso danas, especialmente en el área mediterránea.