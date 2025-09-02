El levante regresa al Estrecho: fin de semana ventoso en el Campo de Gibraltar
Las rachas podrán rozar los 70 km/h entre el viernes y el domingo; mientras que las máximas caerán a 26-27 grados
El respiro que habían dejado las jornadas de poniente toca a su fin. El Campo de Gibraltar vivirá este primer fin de semana de septiembre bajo el reinado del levante, ese viento tan característico que marcará la agenda desde el amanecer del viernes 5 hasta el final del domingo 7.
Según las previsiones, las rachas más intensas podrán acercarse a los 70 kilómetros por hora en el Estrecho y en el sur de la provincia de Cádiz. El sábado será el día más incómodo: los cielos se cubrirán y las temperaturas descenderán, con máximas que se situarán en torno a los 26-27 grados.
La buena noticia para los vecinos de la comarca es que el episodio será breve. Tras el domingo, los vientos volverán a rolar a poniente, devolviendo cierta calma a la zona.
Mirando al otoño
Más allá del inminente fin de semana, las miradas apuntan ya al arranque del otoño, que comenzará el 22 de septiembre a las 20:19 en la península. La web especializada eltiempo.es anticipa que en el Campo de Gibraltar las temperaturas serán “ligeramente más cálidas de lo normal” y que las lluvias estarán “ligeramente por debajo de lo habitual”.
En el conjunto del país, la estación se perfila con un carácter más cálido de lo esperado en prácticamente toda la península y más seco en buena parte del sur, lo que no impedirá que puedan registrarse episodios puntuales de inestabilidad, con tormentas o incluso danas, especialmente en el área mediterránea.
