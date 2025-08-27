Las playas de Algeciras prolongan su temporada de baño hasta el 10 de septiembre

La temporada oficial de playas en Algeciras no terminará el próximo domingo 31 de agosto como estaba previsto. El Ayuntamiento ha decidido extender el período de funcionamiento completo de los arenales de El Rinconcillo y Getares hasta el miércoles 10 de septiembre, proporcionando así diez días adicionales de servicios a los miles de usuarios que disfrutan diariamente de estas instalaciones.

Esta decisión responde a varios factores que han convergido para hacer posible y necesaria la ampliación. En primer lugar, la alta afluencia de bañistas que continúan eligiendo las playas algecireñas como destino de ocio, no solo vecinos de la ciudad, sino también visitantes que han convertido estos espacios en uno de los principales atractivos turísticos de la zona durante el verano. En segundo, las previsiones meteorológicas apuntan a que el buen tiempo se mantendrá durante estas fechas.

"Las playas de Algeciras se han convertido un año más en un recurso de primera magnitud no solo para nuestros vecinos, sino también para las muchas personas que nos están visitando este verano, por lo que consideramos que esta ampliación de la temporada va a ser bien recibida por los usuarios", destacó el alcalde José Ignacio Landaluce durante el anuncio de la medida.

La extensión de la temporada garantizará la continuidad completa de todos los servicios asociados. Los equipos de salvamento y socorrismo permanecerán operativos durante estos días adicionales.

Los módulos centrales de información y atención al usuario de ambas playas continuarán funcionando con normalidad, mientras que las brigadas de limpieza reforzarán su actividad para asegurar que los espacios se mantengan en las mejores condiciones posibles hasta el final del período ampliado.