Landaluce pide voz para la comarca en el tratado que regulará la relación con Gibraltar

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha expresado su preocupación por la falta de información pública sobre el contenido del tratado que regulará la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, una vez que se ha anunciado la conclusión del texto legal.

El regidor ha señala que aunque desde las instituciones se habla de prosperidad compartida y de la eliminación de barreras para el tránsito de personas y mercancías, los municipios del Campo de Gibraltar continúan sin conocer los detalles concretos del acuerdo ni su impacto real sobre aspectos clave como el empleo, la actividad portuaria, el control aduanero, la movilidad diaria de miles de trabajadores transfronterizos y la seguridad jurídica de la comarca.

“No es razonable que, a estas alturas, los ayuntamientos y la ciudadanía del Campo de Gibraltar tengamos que enterarnos por comunicados genéricos. Exigimos conocer el contenido exacto del tratado, porque sus efectos se sentirán directamente en nuestra comarca”, ha afirmado Landaluce.

El alcalde ha recordado que Algeciras y su puerto son actores estratégicos en cualquier esquema de movilidad y comercio en el Estrecho, por lo que considera imprescindible que el Gobierno de España informe con claridad y cuente con las administraciones locales antes de la firma y ratificación definitiva del acuerdo.

“Hablamos de fronteras, de controles, de fiscalidad, de competencia económica y de miles de trabajadores transfronterizos. No se puede pedir confianza sin transparencia”, ha subrayado.

Asimismo, Landaluce ha insistido en que cualquier acuerdo debe garantizar igualdad de condiciones, respeto a la legalidad vigente y beneficios reales para el conjunto del Campo de Gibraltar, evitando desequilibrios que puedan perjudicar a los municipios españoles de la zona.

El regidor ha concluido reclamando que el texto del tratado se haga público “cuanto antes” y que se abra un proceso de información y diálogo con las instituciones locales y los agentes sociales y económicos del territorio.

“Defenderemos siempre los intereses de Algeciras y de nuestra comarca. No aceptaremos acuerdos a espaldas del territorio”, ha concluido.