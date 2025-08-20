Landaluce acusa al Gobierno de “castigar” al Campo de Gibraltar al dejarlo fuera del reparto de fondos contra el narcotráfico

El senador del Partido Popular por Cádiz y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que presentará una batería de preguntas en el Senado tras considerar “absolutamente inconcebible” que el Campo de Gibraltar haya quedado relegado en el reparto del Fondo de Bienes Decomisados al Narcotráfico del año 2024, que financia programas de prevención y lucha contra las drogas.

Según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y avanzados por Europa Sur, la comarca recibirá apenas un 0,11% de los 20,1 millones de euros distribuidos a escala nacional, es decir, 23.678 euros que irán destinados al Ayuntamiento de Algeciras para programas municipales de prevención. Ninguno de los otros siete municipios de la zona ha podido acceder a estas ayudas.

El fondo se nutre de los bienes incautados a las mafias del narcotráfico —vehículos, inmuebles, dinero en metálico u objetos de valor— que son subastados o monetizados tras sentencia firme. En 2023, la provincia de Cádiz fue la cuarta de España con mayor volumen de decomisos, con 92 bienes intervenidos. Sin embargo, el criterio de reparto excluye a la mayoría de localidades campogibraltareñas, al estar reservado a capitales de provincia o municipios con más de 100.000 habitantes. Este sistema, que se aplica desde 2017, permite que ciudades como Ávila o Soria, con menor población y sin apenas decomisos, reciban cantidades superiores —198.996 y 41.659 euros, respectivamente— por el mero hecho de ser capitales.

Landaluce ha denunciado que esta situación supone “una ofensa para los profesionales que a diario luchan contra las redes criminales poniendo incluso en riesgo su vida”. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a “dar la espalda a una de las comarcas más castigadas por el narcotráfico en toda Europa”.

El regidor popular ha recordado que la comarca arrastra “un castigo continuado” por parte del Ejecutivo central: “Sin inversiones en infraestructuras, sin atender a la petición masiva de zona de especial singularidad, sin dar respuesta a las incógnitas del acuerdo sobre Gibraltar, y ahora también privándonos de los fondos que deberían reforzar la prevención entre nuestros jóvenes”.

En este sentido, ha subrayado la importancia de contar con programas que alejen a los adolescentes de la tentación de caer en las redes mafiosas. “Es fundamental dotar a los jóvenes de la preparación necesaria para acceder en las mejores condiciones al mercado laboral, pero con decisiones como ésta se nos aleja de ese objetivo”, ha señalado.

El reparto del fondo establece tres líneas principales: 11 millones de euros para acciones de prevención en comunidades autónomas (6,15 millones) y municipios (4,2 millones); 7,6 millones para reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la oferta de drogas; y 1,5 millones para gastos de gestión del sistema.

De manera indirecta, localidades como La Línea y San Roque se benefician a través del programa autonómico Ciudades ante las drogas, que gestiona Andalucía con algo más de medio millón de euros, aunque no se detallan las cuantías concretas asignadas a cada municipio.

Con todo, Landaluce ha advertido que ni él ni su partido se resignarán a esta situación: “No nos van a callar. Seguiremos reclamando lo que en justicia corresponde al Campo de Gibraltar, un territorio que necesita medidas específicas y no parches genéricos”.