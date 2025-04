Landaluce saluda los avances para la electrificación del tren y pide a Transportes que acorte los plazos

Algeciras/El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su satisfacción por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la electrificación del tramo de 74 kilómetros entre Ronda y Bobadilla, que transcurre en su integridad por la provincia de Málaga e incluido en la línea Algeciras-Bobadilla.

"Siempre nos alegraremos con cada paso que se dé para mejorar los enlaces ferroviarios de y desde Algeciras, a fin de que se solucione una situación que deja a nuestra ciudad, nuestro puerto y nuestra comarca en una situación de clara desventaja con respecto a otros territorios en los que a las infraestructuras del tren se refiere”, según Landaluce.

“Lo que hace falta ahora es que el Ministerio, que tiene capacidad para invertir, siga realizando todos los esfuerzos para ejecutar un proyecto que en caso de no hacerse seguirá prolongando aún más el lastre que está pesando sobre nuestro presente, e hipotacando nuestro futuro”, añade el regidor algecireño.

El alcalde ha dicho esperar que los plazos se acorten al máximo. "No solo es necesario reducir la carbonización y mejorar las vías, sino que también lo es contar con trenes adecuados, que no supongan un suplicio para los pasajeros, disponer de los dos trenes diarios con los que siempre hemos contado, impulsar el tráfico de mercancías, y que los precios de los viajes a Madrid no pueden seguir siendo los más caros de España. Ojalá que todo esto se vaya cumpliendo, por el bien de Algeciras y del Campo de Gibraltar”, ha apuntado.