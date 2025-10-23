Landaluce denuncia que el Campo de Gibraltar sigue siendo “el convidado de piedra” en el tratado sobre el Peñón

El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha criticado este jueves que el Campo de Gibraltar continúe siendo “la convidada de piedra” en la negociación del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, después de conocerse una conversación entre el ministro principal de la colonia británica, Fabián Picardo, y el fiscal general, Michael Llamas, en la que ambos comentaban detalles del documento del futuro acuerdo.

“Se confirman nuestras sospechas de que la verdad sobre ese acuerdo va a seguir siendo un secreto para quienes día a día compartimos territorio con Gibraltar”, señaló Landaluce, lamentando que “la comarca siga al margen de un proceso que afecta directamente a su futuro económico y social”.

El regidor recordó que, desde hace meses, distintas instituciones y representantes del Campo de Gibraltar vienen reclamando conocer el contenido del llamado “acuerdo político” y los avances en la redacción del tratado. “Todo lo que hemos recibido del Gobierno de España —principalmente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares— son llamamientos a la calma y promesas de que se está trabajando en un documento que protegerá los intereses de España. Pero esos mensajes solo pretenden ganar tiempo sin informar del verdadero contenido”, afirmó.

Según Landaluce, el texto al que aluden Picardo y Llamas —que tendría 250 páginas divididas en siete partes— “parece satisfacer plenamente las pretensiones británicas, opuestas al beneficio compartido que reclamamos desde el Campo de Gibraltar”.

“Hubiésemos querido que el compromiso inquebrantable del Gobierno británico con el pueblo de Gibraltar al que se refiere Picardo hubiese sido igual por parte del Gobierno español con nuestra comarca”, lamentó. “Lo único que hemos recibido son pequeños matices que no aclaran los asuntos verdaderamente importantes que van a marcar el futuro de una comarca que ha vivido a la sombra de una colonia y que puede seguir en desventaja si se firma un mal acuerdo.”

Landaluce concluyó apelando “a la necesidad de saber lo mismo que saben el resto de las partes, ni más ni menos, porque es nuestro futuro y el de las próximas generaciones el que está en juego”.