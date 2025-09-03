El portavoz de Jupol defiende el bombardeo de EEUU a una narcolancha venezolana: "Llamadme radical, pero así se combate el narcotráfico"

El portavoz nacional del sindicato de la Policía Nacional Jupol, Ibón Domínguez, ha desatado una intensa polémica en las redes sociales tras defender públicamente los métodos empleados por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico en aguas del Caribe.

La controversia surgió después de que Domínguez respaldara el despliegue militar estadounidense cerca de las costas venezolanas y los bombardeos contra supuestas narcolanchas, acciones que han provocado la muerte de 11 personas de origen venezolano. "Llamadme radical, pero así se combate el narcotráfico", escribió el portavoz policial en su mensaje.

La captura de pantalla difundida por los usuarios de X. / ES.

Mensaje eliminado, pero no olvidado

Ante la avalancha de críticas, Ibón Domínguez borró posteriormente el mensaje y configuró su cuenta como privada, cuando anteriormente era de acceso público. Sin embargo, varios usuarios lograron capturar pantallazos del polémico comentario antes de su eliminación, por lo que el mensaje continúa circulando en las redes sociales.

Operativo militar sin precedentes

La operación estadounidense que defendió el representante sindical policial es de carácter militar y sin precedentes en la historia reciente de la región. El despliegue incluye ocho buques de guerra, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear en aguas del Caribe.

Desde Washington, las autoridades estadounidenses sostienen que los venezolanos fallecidos pertenecían al Tren de Aragua, organización criminal que fue designada como terrorista por la Administración de Estados Unidos.

La respuesta de Maduro

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado categóricamente la versión estadounidense. El mandatario venezolano aseguró que el vídeo difundido sobre el operativo fue creado mediante Inteligencia Artificial y acusó a Estados Unidos de desplegar fuerzas en aguas caribeñas cercanas a su país porque quiere apoderarse de "las riquezas naturales" de la nación sudamericana.

Maduro mencionó específicamente el petróleo, el gas y el oro como los verdaderos objetivos de Washington, rechazando nuevamente el argumento oficial sobre una operación antidroga.