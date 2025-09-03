EE UU destruye un barco con droga de Venezuela y mata a sus once ocupantes

Trump anuncia un ataque naval contra un buque con estupefacientes en aguas del Caribe, en medio de la tensión con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país disparó contra un barco cargado de droga procedente de Venezuela, causando la muerte de once ocupantes, en el marco de una operación militar en las costas del país suramericano.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, declaró el mandatario en el Despacho Oval, antes de señalar que se había detectado “mucha droga” y que “estas provienen de Venezuela”.

Trump elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a quien calificó de “increíble”, por mantenerlo informado sobre la operación. El movimiento fue confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en la red social X.

El presidente estadounidense añadió: “Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)”.

Trump adelantó que se divulgarían más detalles “después de esta reunión” en el Despacho Oval, lo que apunta a un comunicado oficial de la Administración sobre el ataque, que —según dijo— ocurrió momentos antes de su intervención.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en zonas del mar Caribe próximas a Venezuela, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas que “contamina” las calles estadounidenses.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro advirtió el lunes que Venezuela enfrenta la “más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos cien años” y alertó de que su país se declararía “en armas” si fuera agredido.