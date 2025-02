Jupol carga contra Marlaska y el Plan Especial para el Campo de Gibraltar: "Se han normalizado las muertes"

Algeciras/Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar, ha cargado contra el Ministerio del Interiorque encabeza Fernando Grande-Marlaska y contra el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. "El plan no funciona", afirma Jupol, que lamenta "el aislamiento al que se somete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de forma más significativa en el Campo de Gibraltar".

"A la vista de los datos estadísticos que vuelca el Ministerio, en lo relativo a los resultados del Plan contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, esto es un desastre. La lucha contra el narcotráfico efectivamente no va a evitar el 100% de la entrada de la droga, pero esto se ha ido de madre", sostiene el sindicato.

"El único dato positivo es que ha aumentado la presión de la policía. Efectivamente, nos falta poco para reventar. Por lo demás, se ha cogido menos droga que en el año 2022, no entendemos cuál es el éxito", afirma el comunicado de Jupol.

"La última vez que el ministro de Interior visitó Algeciras, nada se habló de estar plagada de narcolanchas la Bahía de Algeciras, la costa de Málaga y el mismísimo puerto de Barbate, que de no haber muerto Miguel Ángel y David, no se habría enterado nadie de la falta de medios y de personal fijo en la zona", critica.

"Si cada vez entra más droga, bajando a la mitad los precios, si cada vez son más violentos los narcos, si cada vez se coge menos de lo que entra, es evidente que el plan no funciona", carga Jupool. "Si no se prórroga, este año 2025 finaliza el plan, y no han sido capaces de ganar la principal batalla. El pueblo no denuncia el narcotráfico, el pueblo teme y ve que no hay atisbo alguno de luz, se han normalizado las muertes, los ajustes, los tiroteos… y ni siquiera han cumplido con la promesa de declarar la Zona de Especial Singularidad".

"Los agentes se sienten de segunda, que ni siquiera tienen el reconocimiento de profesión de riesgo como los policías vascos o catalanes", clama Jupol, que acaba la nota con un recuerdo "en honor a nuestros caídos: Víctor Sánchez, Fermín Cabezas, Agustín Cárdenas, Jose Luis Domínguez Iborra, Miguel Ángel Gómez, David Pérez, Eneko Lira y Juan Jesús López".