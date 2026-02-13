La Junta fija los servicios mínimos para la huelga de médicos del 16 al 22 de febrero

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado los servicios mínimos que se aplicarán durante la semana del 16 al 22 de febrero, semana en la que hay huelga convocada por los médicos para reclamar un Estatuto Marco propio. Los paros terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad a razón de una semana por cada mes. A dicha huelga están convocados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica este viernes la orden para "garantizar el funcionamiento del sistema público" para las semanas del 16 al 20 de febrero; del 16 al 20 de marzo; del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo; y del 15 al 19 de junio.

En el caso de los centros de atención primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos". En los centros sanitarios donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio, "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del centro de salud.

Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8:00 a 15:00".

"Debe respetarse la programación funcional habitual de los quirófanos", a fin de evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga. En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establece ningún tipo de refuerzo".

Apoyo de la Junta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mostrado este viernes su apoyo a los médicos ante la convocatoria de huelga prevista a nivel nacional para el próximo lunes y ha reclamado soluciones al Ministerio, al que ha acusado de "falta de diálogo y talante".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Sanz ha asegurado que "la dejación de responsabilidades y la falta de talante" del Gobierno tiene consecuencias para los andaluces.

"Esta es una huelga contra el Ministerio y la falta de acuerdo de los médicos con él, pero lo sufren los andaluces con una paralización y una reducción de las posibilidades de asistencia sanitaria que tiene grave consecuencias", ha aseverado.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, participa este viernes en el acto del Día Internacional Contra el Cáncer Infantil. / Rocío Ruz / EP

El titular de Sanidad ha subrayado que la última huelga, convocada el pasado diciembre, tuvo un impacto de 38 millones de euros para la sanidad pública andaluza, con 212.471 consultas de atención primaria perdidas, 4.044 intervenciones quirúrgicas, 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas hospitalarias que no se produjeron.

"Apoyamos las reivindicaciones de los médicos, pero reclamamos y pedimos al Ministerio que abra un periodo de diálogo sincero y comprometido para lograr un acuerdo en favor de nuestros médicos que evite este tipo de situaciones que tenemos que al final pagar los andaluces y el sistema sanitario andaluz", ha insistido.

Sanz ha señalado que la Junta seguirá exigiendo "un debate y una negociación que no deje fuera a los médicos ni a las comunidades autónomas ni a otros ministerios de su propio Gobierno" y ha añadido que "no se entiende una negociación de un documento sin memoria jurídica, memoria técnica ni memoria económica".