Caos en la A-381: derrumbe, carretera anegada y corte entre Medina Sidonia y Jerez en plena alerta naranja en Cádiz

La lluvia anega la A-381 y sufre un derrumbe a la altura de Medina que obliga a habilitar un desvío.

La autovía A-381, eje clave que enlaza Jerez de la Frontera con el Campo de Gibraltar hasta Los Barrios, vuelve a ser protagonista del temporal. La carretera permanece anegada y ha sufrido un derrumbe entre los kilómetros 25 y 31, en sentido Jerez, a su paso por el término municipal de Medina Sidonia, lo que ha obligado a cortar la circulación en ese tramo.

Aunque el tráfico ha sido interrumpido en ese punto, se ha habilitado un desvío provisional en el kilómetro 28 para permitir a los conductores continuar la marcha, si bien las autoridades insisten en extremar la precaución.

La situación en la red viaria andaluza es crítica. Según la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), actualmente hay 144 carreteras afectadas en la comunidad autónoma a causa del temporal. La provincia de Cádiz concentra la mayoría de las incidencias, con hasta 37 vías cerradas al tráfico rodado, lo que refleja la magnitud del episodio meteorológico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de que el estado de las carreteras está muy comprometido en distintos puntos y ha hecho un llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas. En caso de que el viaje sea imprescindible, recomienda planificar bien la ruta, atender en todo momento a las indicaciones de los servicios de emergencia y reducir la velocidad, además de aumentar la distancia de seguridad.

Este nuevo incidente en la A-381 se produce apenas tres días después de que el túnel de Valdeinfierno, situado en el kilómetro 74 de esta misma autovía, quedara parcialmente cerrado tras el desprendimiento de parte de su tramo final. Aquel suceso, ocurrido durante la noche del lunes 9 de febrero, estuvo también vinculado al intenso episodio de lluvias asociado a un río atmosférico y obligó a cortar la circulación entre los kilómetros 77 y 73, con desvíos habilitados a través de una vía de servicio.

Ahora, la infraestructura vuelve a verse golpeada por el temporal Oriana, en un contexto de máxima inestabilidad meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados para este viernes avisos en todas las provincias andaluzas. En Cádiz, el nivel naranja (peligro importante) está vigente por fenómenos costeros en el Estrecho, con previsión de vientos de fuerza 8 que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros.

Además, también pesa un aviso naranja por lluvias en la comarca de Grazalema, donde se prevén acumulados de hasta 110 litros por metro cuadrado en 12 horas y hasta 180 litros en 24 horas, cifras que explican la saturación del terreno y los desprendimientos registrados en distintos puntos de la provincia.

Con el temporal aún activo y una nueva borrasca impactando en Andalucía, las autoridades insisten en la prudencia y en mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier desplazamiento. La A-381, arteria fundamental entre la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar, vuelve así a poner de manifiesto la vulnerabilidad de la red viaria ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.