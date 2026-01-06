La Junta anuncia el desembalse de agua del pantano de Guadarranque para este miércoles 7 a las 7:00

La Junta de Andalucía ha anunciado un desembalse de agua del pantano de Guadarranque para este miércoles, 7 de enero, a partir de las 7:00 de la mañana. La decisión se ha adoptado después de que el pantano, ubicado en el término municipal de Castellar, se haya llenado como consecuencia de las últimas e intensas precipitaciones caídas sobre la zona al paso de la borrasca Francis.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha avisado a la población a través de su cuenta en X haciendo un llamamiento a la población a no transitar por las zonas próximas para evitar posibles riesgos.

La Junta de Andalucía, como entidad competente en la gestión de los recursos hídricos, determina como necesaria esta operación que se adopta mediante criterios técnicos y en los momentos óptimos conforme al caudal previsto del río y la situación de las mareas en el curso bajo. El curso del Guadarranque, tras la presa, discurre desde Castellar hasta desembocar en la bahía de Algeciras separando los términos municipales de Los Barrios y San Roque.

La anterior maniobra de desembalse en el pantano de Guadarranque tuvo lugar el 20 de marzo de 2025, poco después del paso de la borrasca Martinho. Entonces, Guadarranque estaba al 88% y fueron aliviados de manera controlada 0,5 hectómetros cúbicos, por lo que el nivel pasó al 87,48%.