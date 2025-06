La Junta insiste en los 4 millones para mejorar la A-405 que el PSOE considera insuficientes

Campo de Gibraltar/La mejora de la carretera A-405, que conecta el interior del Campo de Gibraltar, ha sido finalmente abordada este jueves en el Parlamento de Andalucía apenas unos días después de la manifestación convocada por los alcaldes de la comarca para exigir una intervención urgente. La protesta, celebrada el pasado domingo, exigía a la Junta, como titular de la vía, soluciones inmediatas tras acumular años de abandono y una elevada siniestralidad.

La consejera Rocío Díaz ha anunciado el inicio de la tramitación de la licitación de las obras para actuar en los tramos más peligrosos de la A-405 tras ser interpelada por la parlamentaria algecireña Rocío Arrabal en la Comisión de Fomento.

La Junta, a través de la consejera, ha recordado que destinará más de 4 millones de euros a una intervención para la reparación del firme, la mejora de curvas con alto índice de accidentes y el refuerzo de elementos de seguridad como defensas y drenaje. La inversión, que cuenta con fondos europeos del programa FEDER 2021-2027, se centrará en un tramo de seis kilómetros (del kilómetro 32 al 38), uno de los más conflictivos de la vía.

“La A-405 no es sólo una carretera, es una arteria vital para los vecinos de Jimena, de Castellar y de toda la comarca y, por ello, la vamos a mejorar con seguridad, con rigor y con responsabilidad”, ha dicho la consejera, quien ha defendido la actuación como una respuesta al abandono histórico de esta infraestructura. La inversión ya había sido anunciada previamente, en vísperas de la manifestación.

Desde el grupo socialista, el anuncio no ha sido acogido de forma positiva. Arrabal ha tachado de "parcheo" el anuncio de la Juntay no de una solución integral. “Con 4 millones de euros no hay ni para empezar, si conociera la carretera lo sabría”, ha advertido la socialista, al tiempo que ha lamentado que la consejera aún no haya recibido a los alcaldes que vienen reclamando una intervención desde hace años.

Arrabal ha recordado que la presión política y social se ha intensificado tras el reciente accidente mortal en la vía, en el que perdieron la vida dos jóvenes de 16 y 19 años. “No estamos hablando de cifras, sino de vidas humanas”, ha señalado, pidiendo que se apruebe de inmediato un contrato de emergencia y se ponga fecha concreta a la llegada de las máquinas.

La parlamentaria algecireña ha cargado contra lo que considera una política de “anuncios oportunistas y contradictorios” por parte del gobierno andaluz, que "ha estado ausente durante casi ocho años en esta carretera a pesar de las reiteradas peticiones de actuación por parte de la comarca".