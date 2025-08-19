La Junta destina 1,7 millones de euros para financiar los Servicios Sociales de Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque

La Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad destinará 1,7 millones de euros para financiar los Servicios Sociales de los ayuntamientos del Campo de Gibraltar de Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque. "Por primera vez se distribuyen en la misma orden la totalidad de los fondos procedentes tanto de los presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía como los procedentes del Estado", ha especificado la Junta.

Esta partida tiene el objetivo de mejorar los servicios sociales comunitarios y, por otro, con otras cuantías, mejorar el refuerzo de los equipos de atención a la infancia y la familia (LOPIVI). Los gastos serán los relativos a personal de los equipos, preferentemente profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social y, cuando sea necesario, de la abogacía especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia; gastos de formación para dotar de competencias a los profesionales y a las familias, materiales de apoyo a la formación, etc.

Para las prestaciones básicas de servicios sociales, a Algeciras le corresponden un total de 865.012,45 euros; a La Línea 449.186,9 euros; Los Barrios 184.753,22 euros y a San Roque 210.419,19 euros. En total son 1.709.371,76 euros de los cuales la Junta aporta 1.158.948,92 euros mientras que el resto (550.422,84 euros) los pone el Ministerio de Derechos Sociales.

En lo que se refiere al refuerzo de los equipos de atención a la infancia y la familia, Algeciras va a contar con 135.953,04 euros; La Línea con 70.048,16 euros y San Roque con otros 35.571 euros. En lo que respecta a Los Barrios, cuenta con un remanente de crédito no ejecutado, por lo que no percibe asignación ni por parte de la Junta ni del Ministerio en esta anualidad. La aportación total en este refuerzo asciende a 241.573 euros, financiados al 50% entre la Consejería y el Ministerio.

En el conjunto de Andalucía la Junta va a distribuir un total de 67,5 millones de euros entre las entidades locales andaluzas, de los cuales 10,2 millones de euros se destinan a la Diputación de Cádiz y a 15 ayuntamientos de la provincia de más de 20.000 habitantes, entre ellos los mencionados del Campo de Gibraltar.

Estas cantidades serán empleadas en garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales y, específicamente, de las contrataciones realizadas por las entidades locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social.