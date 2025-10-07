La octava sesión del juicio por el naufragio del Rúa Mar, en directo

El juicio por el trágico naufragio del Rúa Mar se reanuda este martes 7 de octubre en la Audiencia Provincial de Cádiz, sección de Algeciras, con una jornada centrada en las escuchas telefónicas, las sonorizaciones y los dispositivos de geolocalización utilizados durante la investigación. Estos elementos son clave para sostener la tesis de la Fiscalía, que apunta a que el pesquero hundido en enero de 2020 transportaba un alijo de hachís procedente de Marruecos.

Según fuentes judiciales, una vez analizadas estas pruebas técnicas, comenzará la fase de declaraciones de los seis acusados —aunque uno continúa en paradero desconocido y con orden de detención tras no regresar a prisión tras un permiso—. Después, las partes expondrán sus conclusiones y la Fiscalía elevará a definitiva su calificación, que incluye penas de hasta 114 años de cárcel y multas millonarias para el armador y principal acusado, Pedro Samuel Maza.

Hasta ahora, el tribunal ha escuchado a decenas de testigos, peritos y agentes de la Udyco Central, que han respaldado la versión de la Fiscalía sobre la existencia de una organización dedicada al narcotráfico. El Rúa Mar desapareció la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis tripulantes a bordo. Solo dos cuerpos fueron recuperados; el barco y los otros cuatro marineros jamás aparecieron.