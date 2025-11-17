Juicio en la estiba de Algeciras: un gran fraude, tres acusados y el final de una carrera política

Desde de este lunes y a lo largo de cinco sesiones, la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz juzgará en Algeciras a tres acusados de perpetrar a lo largo de los años 2008 y 2018 un fraude masivo consistente en la venta de puestos de trabajo en la estiba del Puerto de Algeciras por cantidades por las que los 55 afectados llegaron a abonar hasta 55.000 euros cada uno. La estafa global supera el millón de euros.

La Fiscalía de Algeciras acusa Ángel Fernández Cortés, empresario, y a dos estibadores, José Manuel C. P. y David C. M., padre e hijo, de haber cometido un delito continuado de estafa entre los años 2008 y 2018. Su mecánica consistía en engañar a sus víctimas para que les entregasen diversas cantidades de dinero con la promesa de colocarlas como estibadores en los muelles de la ciudad, cuyas retribuciones alcanzan fácilmente los 100.000 euros anuales. El ministerio público solicita en su escrito de acusación 6 años de prisión para cada uno de los acusados y el pago de un total de 1.118.000 euros en indemnizaciones a los estafados, además de multas de 12 meses, con cuotas diarias de 20 euros.

El fiscal, Juan Cisneros, concluye que Ángel Fernández Cortés, alias Winston y el pequeño Nicolás; José Manuel C. P., alias Cafelito, y el hijo de este, David C. M., “se dedicaron desde el año 2008, de forma ininterrumpida, a extender el rumor de que tenían potestad para conseguir que, las personas que previamente les abonaran el precio convenido, fueran contratadas de forma definitiva para un puesto de trabajo en el sector de la estiba en el puerto de Algeciras". "Crearon así en determinados círculos la falsa creencia de que tenían ese poder con el ánimo de captar a personas que les abonaran las cantidades de dinero pedidas, promesa que, en realidad, no tenían ninguna intención de cumplir, al carecer de poder alguno para hacerlo. Este dato sin embargo no era conocido por las personas que aceptaron sus propuestas”, señala el escrito de acusación.

Ángel Fernández Cortés es hijo de Luis Ángel Fernández, que en los momentos de iniciarse la investigación a cargo de la Policía Nacional era presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por el PP y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Algeciras, además de ex diputado en el Congreso por Cádiz. Según el fiscal, “se tiene constancia” de que “en todas” las operaciones en las que participó, “el acusado hacía valer su condición de hijo del llamado Luis Ángel Fernández, [...] haciendo creer a la gente que su padre podía mediar y conseguir puestos de trabajo en el puerto, concretamente en el sector de la estiba”.

La Policía Nacional constató el 26 de diciembre de 2018 la presencia en el Ayuntamiento del hijo del entonces teniente de alcalde con uno de sus clientes

En la investigación quedó constancia de que Fernández Cortés ofreció también puestos de trabajo a cambio del cobro de comisiones en la empresa municipal de Algeciras Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa), de la que su padre fue consejero delegado.

Aunque tanto Luis Ángel Fernández, como su ex esposa, la abogada y asesora municipal del PP Inés Cortés, formaron parte de la causa durante años como investigados, la Fiscalía dedujo que ninguno de los dos participó en el delito fraude y que solo habrían ayudado a su hijo a devolver parte del dinero que este había recaudado, especialmente tras haber recibido graves amenazas de muerte por parte de algunas de las supuestas víctimas de la trama.

Una comprometida reunión en el Ayuntamiento

Ello no impidió que la carrera política de Fernández tuviera punto final como consecuencia de lo ocurrido. Pese a su larga trayectoria al frente de cargos en el PP, en las elecciones municipales de mayo de 2019, el alcalde y candidato a la reelección, José Ignacio Landaluce, le relegó al último puesto de la lista de candidatos de su partido. La sombra de la duda planeaba desde hacía tiempo sobre él: los informes policiales incorporados a la causa dan cuenta de que "a las 13:05 del 26 de diciembre de 2018", el hijo del entonces primer teniente de alcalde entró en el Ayuntamiento, en la calle Alfonso XI, junto a Y.R.H., identificado como uno de los pagadores de la trama. Ambos permanecieron en las dependencias municipales hasta las 13:15, según dejaron constancia los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional que les seguían los pasos. Tan solo dos días más tarde, Fernández Cortés fue detenido.

Pasados siete años, el hijo del ex político se enfrenta en el juicio al pago de las mayores indemnizaciones, hasta sumar 775.500 euros. La Fiscalía le acusa de haber engañado a 25 personas a las que reclamó cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.500 y los 55.000 euros. No obstante, a algunas de las víctimas les devolvió una parte de lo recaudado.

En varios casos, el dinero en poder de Ángel Fernández no estaba destinado a garantizar un trabajo en la estiba, sino a “inversiones”, bajo la promesa de devolverlo con altos intereses. También constan en las actuaciones otros siete individuos que sí lograron recuperar la totalidad del dinero entregado previamente a Ángel Fernández.

En el caso de Cafelito y su hijo, el volumen de la estafa continuada perpetrada, a juicio de la Fiscalía, se eleva a 342.500 euros. Los afectados, en su caso, se elevan a 28 individuos, a quienes pidieron entre 34.000 y 3.000 euros.

Opacidad en la contratación

En el escrito de cierre de las actuaciones, el instructor mantuvo que José Manuel C. P. y David C. M., “trabajadores del Puerto de Algeciras, aprovechándose de la opacidad y la desinformación total, por parte de la población, de los requisitos y forma de acceder a un puesto de trabajo en la estiba y de la rumorología extendida a lo largo de los años de que se puede conseguir un puesto de trabajo en la estiba pagando determinadas cantidades de dinero, y siendo conscientes de que no tenían poder alguno de selección y no conocían a otra persona en un escalón superior con poder de decisión, engañaron a una multitud de personas, identificadas en autos, para que les entregaran cantidades que, en conjunto, superan holgadamente los cincuenta mil euros, sin que se haya acreditado y justificado el destino de dichas cantidades”. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional el 4 de septiembre de 2018.

“Asimismo”, añadía a renglón seguido el juez, “resulta indiciariamente que Ángel Fernández Cortés, aprovechándose de las mismas circunstancias que los anteriores, a lo que sumó el aprovechamiento de la posición de su padre, en ese momento, concejal de Hacienda, de Limpieza y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, engañó a una multitud de personas, identificadas en los autos, prometiéndoles conseguirles puestos de trabajo en la estiba, o en la empresa de limpieza municipal Algesa, obteniendo con ello cantidades muy por encima de los cincuenta mil euros, sin que se haya acreditado y justificado el destino de dichas cantidades”.