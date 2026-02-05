Juanma Moreno pide "máxima prudencia" ante una situación climatológica "nunca vista" en Andalucía

La borrasca Leonardo mantiene a Andalucía en una situación de emergencia “nunca vista”, según ha advertido este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha reclamado a la ciudadanía “máxima prudencia” ante un escenario que sigue deteriorándose por la saturación del terreno, la crecida de ríos y arroyos y el estado crítico de numerosos embalses. El Campo de Gibraltar es una de las zonas más afectadas dentro de una provincia de Cádiz que está sufriendo especialmente las consencuencias del temporal.

Durante una visita a las zonas inundadas de Jerez de la Frontera, Moreno ha reconocido que la comunidad atraviesa una coyuntura “bastante difícil, muy compleja”, marcada por un suelo “absolutamente saturado” que “ya no traga más agua, ya no drena más agua, ya la escupe”. El presidente ha insistido en que se trata de una “circunstancia nunca vista”, con niveles de ríos y arroyos “por encima de su nivel máximo en muchos rincones de la provincia de Cádiz y del resto de Andalucía”.

La situación preocupa especialmente en la provincia gaditana, donde la crecida del Guadalete ha obligado a activar avisos Es-alert en Jerez por los desembalses extraordinarios de Bornos y Arcos, que podrían alcanzar salidas de hasta 700 metros cúbicos por segundo. “Eso lamentablemente significa que aguas abajo habrá zonas que quedarán afectadas, especialmente en esta ciudad de Jerez”, ha alertado Moreno, subrayando que el objetivo prioritario es “salvar vidas, proteger las vidas”, además de minimizar los daños materiales.

El impacto del temporal se extiende también al Campo de Gibraltar, una comarca históricamente vulnerable a los grandes episodios de lluvias. Aunque el foco inmediato está en Jerez y la campiña, la Junta mantiene la vigilancia ante la posible afectación de cauces, carreteras y laderas en el área del Estrecho, donde la saturación del terreno y los acuíferos incrementa el riesgo de inundaciones y corrimientos de tierra. Moreno ha advertido de que hay presas “prácticamente al 100%” y ha pedido “prudencia también en esas zonas” donde ya se han producido desplazamientos de tierra en el pasado.

A nivel andaluz, el balance es ya muy elevado: unas 4.000 personas desalojadas en seis provincias, 15 municipios incomunicados y 87 carreteras cortadas o gravemente dañadas, algunas de ellas “arrasadas por arroyos o con tramos que prácticamente han desaparecido”. Desde el inicio del episodio meteorológico, el pasado 27 de enero, se han registrado 7.454 incidencias, 200 de ellas solo en la última madrugada. “Eso da una idea clara de la situación que estamos viviendo”, ha remarcado el presidente.

Moreno ha insistido en un mensaje claro a la población: “No se puede uno acercar a ningún arroyo ni a ningún río”, y ha pedido obedecer sin excepciones las órdenes de evacuación porque “la vida corre peligro”. “No tenemos tregua”, ha resumido, aludiendo también a las lluvias extremas en la sierra de Grazalema, donde en apenas 16 horas se ha recogido una cantidad de agua equivalente a la precipitación anual de la Comunidad de Madrid, con efectos río abajo en toda la provincia.

Las previsiones de la Aemet no invitan al optimismo. El presidente ha advertido de que el sábado podrían intensificarse de nuevo las lluvias y que la llegada de un nuevo frente la próxima semana “haría la situación muy difícil en muchos rincones de Andalucía”, incluido el Campo de Gibraltar, donde se teme que un nuevo episodio de precipitaciones agrave un escenario ya muy tensionado por el temporal.