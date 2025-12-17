Juan Franco recibe con optimismo y cautela el cierre del acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha valorado con optimismo, esperanza y cautela el anuncio del cierre definitivo del tratado que regulará la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, un acuerdo que cuenta con el visto bueno de España y del propio Peñón y que se encuentra ahora en fase de revisión legal antes de su firma y ratificación.

El regidor ha señalado que la noticia abre la puerta a la posible resolución de problemas históricos que afectan directamente a La Línea y al conjunto del Campo de Gibraltar, cuestiones que, según ha recordado, el Ayuntamiento ha denunciado de forma reiterada en los últimos años.

“Esperamos que con este acuerdo se empiecen a acometer muchos de los problemas que afectan fundamentalmente a nuestra ciudad y también al resto de la comarca”, ha manifestado, subrayando la importancia de que el texto final tenga un impacto positivo en la vida diaria de los vecinos.

No obstante, el alcalde ha insistido en la necesidad de esperar a conocer el contenido concreto del tratado, para poder evaluar cómo afectará al día a día de la ciudadanía y cuál será el nuevo escenario de relaciones con Gibraltar. En este sentido, ha advertido de que el acuerdo no debe entenderse como una solución inmediata a todos los retos existentes.

“El acuerdo no será la panacea ni la piedra filosofal”, ha afirmado, apuntando que será necesario un posterior desarrollo normativo para trasladar a la práctica los compromisos alcanzados y dar respuesta efectiva a cuestiones de gran relevancia para la zona.

El alcalde ha expresado su deseo de que el proceso se aborde con un enfoque constructivo, que permita marcar una hoja de ruta clara y estable, y que los compromisos adquiridos se traduzcan en soluciones reales y duraderas para La Línea y el Campo de Gibraltar.

El regidor ha reiterado que el Ayuntamiento permanecerá atento a la publicación del texto definitivo para analizar sus consecuencias y defender los intereses del municipio en esta nueva etapa de relaciones con Gibraltar.