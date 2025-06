El mundo de la radio llora la muerte de Juan Carlos Narváez, histórico periodista que dejó huella en Algeciras y Huelva

Algeciras/Algeciras ha despedido este martes a uno de sus hijos y uno de los profesionales del periodismo radiofónico más destacados de su historia. Juan Carlos Narváez, director de Radio Algeciras entre 2003 y 2015, ha fallecido a los 69 años de edad en la ciudad que lo vio nacer.

Narváez inició su andadura como locutor en 1971, con tanto solo 15 años, y fue en Radio Algeciras donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. En la emisora fue jefe de emisiones, primer director de Los 40 Principales Algeciras, jefe de informativos y, finalmente, director de emisora, un cargo que también ejerció en en Soria, en 1990, y en Huelva, entre 1991 a 2003, donde también dejó una profunda huella.

En su etapa algecireña ejerció como corresponsal en el Campo de Gibraltar para el diario El País y para Televisión Española en Andalucía.

"Mi niñez fue una niñez feliz, muy feliz. En Algeciras, junto al mar. Con sus calles empedradas en la que jugábamos al fútbol sin que pasara un coche en mucho tiempo. A los diez u once años ya pensé en hacer radio. Mi amigo Sebastián García me inoculó el veneno por la radio con sus inventos técnicos ", recordaba Narváez en 2022 en una entrevista al Diario de Huelva.

"Montamos una emisora pirata en mi casa, en un lavadero, desde la que hacíamos transmisiones diarias con programas de música, fundamentalmente", recordaba. "Allí aprendimos, entre tocadiscos, micrófonos y magnetofones la esencia de la radio. Fue cuando pensé que de mayor quería ser locutor. Y lo fui al poco. A los quince años ya ejercía de locutor con una voz horrorosa que tuve que ir educando con el tiempo".

Juan Carlos Narváez, a la izquierda, en los estudios de la FM de Radio Algeciras, durante una emisión. / Asociación Memoria de Algeciras

Su visión del periodismo

"El político tiene que estar en su puesto, haciendo política. Y el director de un medio tiene que estar haciendo radio, en mi caso. Sin que ambas líneas se crucen jamás. Si algún político quiere transgredir esa línea tienes que pararlo, es tu obligación. Si en alguna ocasión el político salta la barrera y tú lo dejas… mal asunto. Estás atrapado y vendrán las presiones", señalaba.

"De la misma forma", añadía, "un medio no debe intentar hacer política. Que los hay. Sólo debe informar y, en todo caso, fiscalizar. Puesta esa barrera, el político intenta entonces presionar al periodista que tú diriges. En este caso al director le toca respaldar a su periodista. A muerte. Sin fisuras. Todo esto es un juego de honestidad por ambas partes. Por parte de los medios y por la de los políticos. Así lo he visto siempre y no me ha ido mal".

Los restos mortales de Juan Carlos Narváez serán trasladados al tanatorio de Botafuegos, Sala 4, en Algeciras. La incineración de su cuerpo tendrá lugar mañana, miércoles, a las 21:00.