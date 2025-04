José Tomás reaparece en Sanlúcar y arropa al Marismeño en los premios taurinos de Cádiz

Sanlúcar/La entrega de los IV Premios Taurinos de la provincia en Sanlúcar de Barrameda, en el auditorio dedicado a Manolo Sanlúcar, fue este martes también un foro para reivindicar un periodismo taurino libre de presiones y cortapisas. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, presidió el acto en cuyo palmarés se encuentra la redacción taurina del Grupo Joly y en el que el diestro José Tomás reapareció para entregar uno de los reconocimientos.

Los cronistas Francisco Orgambides y Gloria Sánchez-Grande recogieron el premio concedido a esta casa. Orgambides subrayó que el trabajo del equipo, incluyendo a los fotógrafos, que permite difundir la tauromaquia a los aficionados. Sánchez-Grande, por su parte, defendió un periodismo taurino libre de ataduras: “Últimamente a los periodistas se nos está dejando fuera de plazas de toros, además gestionadas por Ayuntamientos, ya que los empresarios no están de acuerdo con nuestras opiniones”.

Los representantes del Grupo Joly en la entrega de premios. / Lourdes de Vicente

Junto a Colombo, ocuparon el estrado el secretario general de Interior, David Gil, y la presidenta del jurado Elena Aguilar, en un acto ameno y ágil presentado por Javier Bocanegra. Un acto muy concurrido: empresarios como Carlos Zúñiga, el diestro Juan José Padilla y muchos aficionados y miembros de entidades taurinas de la provincia se dieron cita. La sorpresa fue la asistencia de José Tomás, poco proclive a prodigarse en actos públicos, pero que acompañó al maestro Marismeño, cuya trayectoria mereció el reconocimiento especial del jurado.

El premio a la faena de Manzanares al quinto toro de la tarde en El Puerto el pasado 10 de agosto, calificada por el jurado como la mejor de la temporada en la provincia, no fue recogido por el matador, aún no repuesto de su lesión que le tiene apartado de los ruedos. El galardón fue recogido por el empresario de las plazas de Sanlúcar y Algeciras, Carmelo García.

También militó en el grupo de los premiados ausentes el subalterno Iván García, que precisamente en la misma jornada toreaba en la plaza de Zaragoza, su premio fue recogido por el concejal y antiguo banderillero David González Lora.

No acudió a recoger su premio en el capítulo novilleril Manuel Román pese a confirmar su asistencia. Le correspondía el galardón por sus importantes triunfos en plazas de la provincia. Aunque se retiró de los ruedos a final de la temporada, se celebró su regreso a los ruedos y su próxima alternativa.

Antonio Miura se alzó con el premio a la mejor ganadería en la provincia por segundo año consecutivo. Miura recordó sus vínculos familiares con la ciudad de la Manzanilla e hizo votos por futuros éxitos de la antigua y legendaria vacada en la provincia.

La sección taurina del Grupo Joly obtuvo el Premio a la Promoción, difusión y defensa de la tauromaquia, un galardón que en nombre de Diario de Cádiz y Diario de Jerez recogió Francisco Orgambides, y en nombre de Europa Sur la periodista Gloria Sánchez-Grande. Orgambides valoró la actividad de la Junta en fomento de la fiesta y recordó que el premio es fruto del trabajo de una cuadrilla de redactores y fotógrafos, con el apoyo de los directores que apuestan por esta seña de identidad provincial.

Gloria Sánchez-Grande, que como diría el cronista taurino César Jalón es de la escuela de escribir clarito, no olvidó en este momento de mieles y de recoger premios que la fiesta a veces muestra su peor cara, descarganado las hieles en la prensa que no hace más que cumplir con su obligación de contar verazmente la realidad.

“Hay que cantar sus glorias, que son infinitas, pero los que hacemos los periódicos tenemos que denunciar cuando el espectáculo no se da en las condiciones necesarias o cuando no se alcanza la excelencia. Los toros no admiten miserias, no admiten tacañerías”, subrayó la periodista de Europa Sur.

Entrega del Premio a la Promoción, difusión y defensa de la tauromaquia al Grupo Joly en Cádiz / Lourde de Vicente.

Especial momento se vivió recordando al que fuera presidente de la plaza de toros de El Puerto y de la Federación de Peñas Taurinas Portuenses, Rafael Gómez Ojeda, fallecido en 2024. Gran persona y serio aficionado.

También fue muy emotivo el reconocimiento al maestro Julio Vega Marismeño por su trayectoria y sus valores personales, entregándole el trofeo José Tomás, que destacó el entrañable nexo profesional y de amistad que mantienen.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez fue distinguido por la muestra Vestida eres de Gracia, premio que recogió su presidente José Manuel García Cordero y exposición cuya alma fue Elena Aguilar.

Mercedes Colombo cerró el acto, felicitando a su equipo por su trabajo por la fiesta, reiterando el apoyo de la Junta al sector y presentando el anuario 2024.