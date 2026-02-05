IU exige al Gobierno que aclare al Campo de Gibraltar los cambios del Tratado con Reino Unido antes de su entrada en vigor

La proximidad de la entrada en vigor del Tratado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre Gibraltar, prevista para el próximo 10 de abril, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que los responsables del Ministerio de Exteriores aclaren a los agentes del Campo de Gibraltar los cambios que implicará este acuerdo histórico.

Así lo ha reclamado Izquierda Unida mediante una iniciativa registrada en el Congreso, que cuenta además con el apoyo de los diputados del Grupo Plurinacional Sumar, Agustín Santos y Esther Gil de Reboleño. Los portavoces de IU, Toni Valero y Enrique Santiago, han insistido en la importancia de que los integrantes del Grupo Transfronterizo, compuesto por sindicatos, asociaciones empresariales y representantes sociales, reciban información precisa sobre el articulado definitivo del tratado y sobre los mecanismos jurídicos y operativos que se aplicarán.

“Se trata de un cambio profundo que afectará directamente a la vida cotidiana de miles de personas, a la actividad económica y a las condiciones laborales de los trabajadores transfronterizos. Por eso consideramos imprescindible que se facilite toda la información antes de que entre en vigor el tratado”, aseguró en rueda de prensa Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso y vicepresidente de la Comisión de Exteriores.

Hasta ahora, la información oficial sobre el tratado ha sido limitada. Aunque ha superado la fase de revisión técnica, el acuerdo todavía no ha sido publicado oficialmente, lo que genera incertidumbre entre empresas, comercios, autónomos y operadores económicos del Campo de Gibraltar. Según IU, el tratado contempla medidas de gran calado como la integración de Gibraltar en la unión aduanera europea, la adopción de estándares europeos en productos y controles sanitarios y fitosanitarios, la creación de un nuevo impuesto sobre transacciones, y la implementación de controles fronterizos y aduaneros conjuntos, cuya operativa diaria y reparto de competencias aún no ha sido detallada públicamente.

Además, el tratado prevé periodos transitorios que permitan a empresas y sectores estratégicos adaptarse a la nueva normativa, pero la falta de información concreta mantiene a muchos operadores en un estado de incertidumbre. “No es sólo cuestión de logística o aduanas. Estamos hablando de cambios que afectarán a sectores clave, al comercio local y al empleo de la comarca. Por eso creemos que Exteriores debe actuar de manera proactiva”, subrayó Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía.

La iniciativa parlamentaria presentada por IU y Sumar solicita expresamente que el Gobierno detalle si tiene previsto informar directamente a los agentes sociales del Campo de Gibraltar antes de la entrada en vigor del tratado, de manera que puedan anticipar y adoptar las medidas necesarias ante los cambios fiscales, aduaneros y regulatorios.

El Campo de Gibraltar, una frontera crítica con intensa actividad transfronteriza, se enfrenta a un escenario de adaptación que, según IU, requiere claridad en varios aspectos fundamentales. Entre ellos, la correcta aplicación de la normativa aduanera comunitaria a mercancías y productos, la implantación de controles sanitarios y fitosanitarios coordinados entre la UE y el Reino Unido, los efectos que tendrá el nuevo impuesto sobre transacciones en comercios y empresas locales, así como el reparto de competencias y responsabilidades en la operativa de los controles fronterizos conjuntos. IU subraya que despejar estas dudas es esencial para que los operadores económicos y sociales de la comarca puedan adaptarse con seguridad al nuevo marco regulatorio.

“Cada día que pasa sin que exista información clara genera incertidumbre entre trabajadores, autónomos y empresas. El tiempo apremia y es fundamental que se despejen dudas para que el Campo de Gibraltar pueda afrontar este cambio histórico con garantías”, concluyen los diputados firmantes de la iniciativa.

IU recuerda que lleva años manteniendo contacto constante con los integrantes del Grupo Transfronterizo, lo que le permite alertar sobre los efectos que el tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar tendrá en la comarca y la importancia de que los responsables del Gobierno proporcionen información detallada y práctica a todos los agentes implicados.