Llega el verdadero invierno al Campo de Gibraltar: una masa de aire polar desplomará las temperaturas

Después de varios días en los que la borrasca Claudia ha hecho oposiciones para protagonista en el Campo de Gibraltar, la atmósfera se dispone a cambiar de reparto. El temporal se retira con la discreción de quien sabe que ha dejado bastante trabajo hecho, y cede el escenario a una masa de aire de latitudes altas, muy fría —fría de verdad, no de cortesía— que llevará los termómetros a valores invernales en pleno noviembre.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del jueves las temperaturas mínimas comenzarán a descender de forma generalizada en el entorno del Estrecho. El proceso será progresivo, pero el resultado final será inequívoco: frío claro, sin matices, más propio de enero que de la recta final del otoño. Conforme las nubes vayan retirándose, el descenso será aún más notable durante la noche.

La semana del 17 al 23 de noviembre será, de hecho, más fría de lo habitual para estas fechas. Tras el último coletazo de Claudia este lunes, no se esperan más lluvias en la comarca durante el resto de la semana. El sol volverá a brillar con cierta insistencia, pero su presencia será más decorativa que térmica: la llamada “lengua de aire muy frío” —un desalojo polar de grandes proporciones, según los modelos— se encargará de recordarnos que el invierno tiene muchas maneras de presentarse, y casi todas consisten en hacernos buscar el abrigo que juramos no necesitar hasta diciembre.

El día más frío será el viernes 21 de noviembre, cuando el viento del norte pondrá orden en los termómetros. En Algeciras y otros municipios del costa, las máximas se quedarán en 16 ºC y las mínimas caerán a 7 ºC. El sábado, apenas un respiro: 17 ºC de máxima y 6 ºC de mínima. En puntos del interior, como Jimena de la Frontera, el frío será aún más notorio, con mínimas que rondarán los 3 ºC.

A partir del domingo podría iniciarse un ascenso paulatino de las temperaturas. Para la semana del 24 al 30 de noviembre, la Aemet prevé valores normales o ligeramente por encima de la media en buena parte del país, con pocas precipitaciones en el área mediterránea. Más allá de esa fecha, los modelos de predicción navegan ya en terreno incierto —noviembre siempre tuvo vocación de novelista— y aún no hay una tendencia clara para la primera semana de diciembre.

Por ahora, lo seguro es esto: tras Claudia, llega el frío. Preparen abrigos, bufandas y, si procede, reconciliaciones con la calefacción. El otoño tiene estas cosas.