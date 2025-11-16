La Aemet mantiene la alerta amarilla por lluvia en el Campo de Gibraltar y pronostica una semana inestable

Las fotos del temporal de lluvia en el Campo de Gibraltar

La borrasca Claudia, cuyo paso por la comarca ha dejado 23 intervenciones de los bomberos durante el fin de semana, abandonará este lunes la mayoría de las provincias andaluzas a excepción de Cádiz, donde se mantiene el aviso amarillo por lluvias en el Campo de Gibraltar y el resto del litoral.

Según ha reflejado la página web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Estrecho mantendrán desde la medianoche hasta las 21:00 horas del lunes, 17 de noviembre, aviso amarillo por acumulación de precipitaciones de quince litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas.

Asimismo, el Estrecho podrá acumular precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en el mismo tramo horario. El resto de provincias no han registrado avisos.

Según ha informado este domingo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a pesar de haber superado las mil incidencias, Andalucía no ha registrado heridos ni fallecidos. La lista de incidencias está encabeza por la provincia de Huelva con 392 incidencias atendidas, seguida de Sevilla con 380; Córdoba con 268, siendo estas las tres provincias más afectadas. Asimismo, Cádiz ha registrado 181 indicencias y Málaga un total de 82; Jaén con 66 y Granada con 31.

Resto de la semana

Martes: Se prevé una continuidad de la inestabilidad, aunque las precipitaciones podrían moderarse. Según la AEMET, la influencia de frentes atlánticos sugiere que la zona costera seguirá en riesgo leve a moderado de lluvias.

Miércoles: Aumenta la incertidumbre, pero es probable que las lluvias reaparezcan de forma más persistente, especialmente en las horas centrales del día. Se pueden formar nubes densas sobre el Estrecho debido a la combinación de humedad marítima y ascenso de corrientes.

Jueves: Las condiciones podrían empeorar nuevamente. Hay expectativas de cielos cubiertos y potencial de precipitaciones más intensas, con posibles tormentas costeras, en línea con una predicción más general de AEMET para la Península.

Viernes: La tendencia apunta a una ligera mejora, con menos probabilidad de chubascos fuertes, aunque algunos intervalos nubosos seguirán presentes. Las temperaturas podrían estabilizarse o incluso subir ligeramente en la costa.

Fin de semana (sábado y domingo): Se espera un descenso de la inestabilidad, con predominio de cielos más despejados y menos precipitaciones. No obstante, la humedad residual del mar podría generar nubes medias o bajas por la mañana en zonas costeras.