La borrasca Claudia provoca 23 intervenciones de los bomberos en el Campo de Gibraltar durante el fin de semana
El Consorcio Provincial lleva a cabo 73 actuaciones en toda la provincia
La borrasca Claudia apenas eleva las reservas de los embalses del Campo de Gibraltar
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar 23 actuaciones entre las 15:00 del viernes y las 8:00 horas de este domingo debido a las incidencias de la borrasca Claudia. En toda la provincia de Cádiz, los bomberos han realizado 73 intervenciones, con otras 17 en la Bahía de Cádiz y 33 en la Sierra y la Campiña.
La mayoría de las intervenciones se han debido al viento intenso, que ha obligado a retirar elementos con riesgo de caída, aunque no se han registrado daños personales ni materiales de consideración. Tambien destacan las actuaciones para achicar agua de zonas anegadas.
Incidencias registradas
Las actuaciones que se han llevado a cabo en la provincia ha sido las siguientes:
- 18 saneados de fachadas por riesgo de desprendimiento.
- 21 retiradas de ramas de árboles que obstaculizaban la vía pública o suponían peligro para peatones y vehículos.
- 1 retirada de cristalera y 2 retiradas de carteles que habían quedado inestables.
- 1 afianzamiento de poste telefónico y 1 afianzamiento de marquesina para evitar su caída.
- 3 intervenciones para retirar cableado suelto.
- 7 incendios eléctricos, uno de ellos causado por el impacto de un rayo sobre unas placas solares en un garaje.
- 14 achiques, la mayoría en la vía pública y algunos menores en viviendas y garajes.
- 5 avisos para reconocimiento de situaciones, consistentes en revisiones preventivas para evitar riesgos adicionales.
