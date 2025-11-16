La borrasca Claudia provoca 23 intervenciones de los bomberos en el Campo de Gibraltar durante el fin de semana

Agua acumulada en unos de los caminos del Zabal, en La Línea.

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar 23 actuaciones entre las 15:00 del viernes y las 8:00 horas de este domingo debido a las incidencias de la borrasca Claudia. En toda la provincia de Cádiz, los bomberos han realizado 73 intervenciones, con otras 17 en la Bahía de Cádiz y 33 en la Sierra y la Campiña.

La mayoría de las intervenciones se han debido al viento intenso, que ha obligado a retirar elementos con riesgo de caída, aunque no se han registrado daños personales ni materiales de consideración. Tambien destacan las actuaciones para achicar agua de zonas anegadas.

Incidencias registradas

Las actuaciones que se han llevado a cabo en la provincia ha sido las siguientes: