El inicio del curso escolar dispara las consultas pediátricas por infecciones en el Campo de Gibraltar

Con la vuelta a las aulas, los reencuentros entre los más pequeños con sus compañeros no solo traen recuerdos del verano, sino también la propagación de virus y bacterias que provocan infecciones frecuentes en esta época del año.

El coordinador jefe de Pediatría y sus Áreas Específicas del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, José Luis Díaz, confirma que el inicio del curso coincide con "un pico en las atenciones por tos, mocos, fiebre, diarrea o vómitos". Estos síntomas, habituales en el servicio de Urgencias Pediátricas, suelen traducirse en patologías como gastroenteritis, faringitis y amigdalitis.

El facultativo subraya la importancia de distinguir el origen de la fiebre y evitar un uso indiscriminado de antibióticos: "El 80% de los procesos febriles son de origen vírico y no bacteriano, por lo que no se requieren antibióticos". Además, destaca que "si sumamos lo bien vacunados que están nuestros niños, cada vez hay más casos que no requieren del uso de estos antibióticos", ante los que las bacterias están demostrando una creciente resistencia.

Doctor Díaz, de Quirónsalud. / E.S.

Díaz también incide en la prevención a través de la educación en higiene: “Es fundamental inculcar a los niños buenos hábitos, sobre todo en el lavado de manos”. Participar en campañas de vacunación, como las de la gripe o la bronquiolitis, añade, ha demostrado ser “una herramienta preventiva inestimable” que ha reducido la incidencia en las edades vacunadas.

El pediatra recomienda acudir a Urgencias si los síntomas no remiten: “Sobre todo en casos de fiebre de más de 72 horas, decaimiento, vómitos o diarreas”. El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar recuerda que es el único centro de la comarca, público o privado, con urgencias pediátricas 24 horas los 365 días del año, donde los menores son atendidos exclusivamente por pediatras.

El servicio, que atiende a niños desde el nacimiento hasta los 14 años, incluye seguimiento posterior en consulta pediátrica si es necesario y cuenta también con la atención de un cirujano pediátrico.