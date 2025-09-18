La Coordinadora por la Sanidad denuncia la falta de personal en los cuidados paliativos a domicilio del Hospital Punta de Europa

La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar ha denunciado la situación “insostenible” que atraviesa la Unidad de Cuidados Paliativos a domicilio del Hospital Punta de Europa de Algeciras. Según señalan, actualmente solo un médico de los cuatro que integraban el servicio se encuentra operativo, lo que estaría limitando gravemente la atención a pacientes en fase terminal.

"Las bajas médicas, vacaciones y jubilaciones han reducido el equipo hasta el punto de dejar a familias y pacientes sin un seguimiento continuo", según la organización. Esta situación, añaden, impide garantizar los cuidados necesarios para proporcionar dignidad y alivio en los últimos días de vida.

Como ejemplo, la Coordinadora ha hecho público el caso de un paciente diagnosticado de glioblastoma multiforme en marzo de 2024. Tras un ingreso hospitalario por un tromboembolismo pulmonar, recibió el alta el 2 de septiembre y permanece en su domicilio con un estado de salud deteriorado, pero sin una asistencia domiciliaria regular. Su familia asegura haber tenido que insistir durante semanas para conseguir atención, que consideran aún insuficiente.

La Coordinadora sostiene que, mientras se anuncian “planes de futuro” en materia sanitaria, en la práctica hay personas que fallecen en la comarca sin los cuidados mínimos que deberían recibir en el tramo final de sus vidas.