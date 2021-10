Las industrias reclaman infraestructuras, una energía asequible y ayuda para desarrollar el hidrógeno verde

Más de 9.000 trabajadores directos y hasta 18.000 si se les añaden los inducidos, 2.200 millones de impacto en Valor Añadido Bruto y 7.000 millones de inversión desde 2001. Estas son las cifras que la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) ha puesto este viernes sobre la mesa para destacar el valor de uno de los mayores núcleos industriales (y el mayor portuario) de España, que además tiene vocación de permanencia. Pero para ello, ha remarcado el presidente de honor de la AGI, Antonio Moreno, "falta a veces apoyo de las administraciones, sentimos poco respaldo".

La industria ha aprovechado la presentación de su Memoria 2020 para reivindicarse como motor económico y para reivindicar las eternas cuestiones pendientes. Como el déficit de infraestructuras, empezando por la necesidad de culminar la ejecución de la mejora de la Algeciras-Bobadilla y el Corredor Mediterráneo, pero también con la necesidad de unas carreteras en buen estado que soporten la intensidad del tráfico pesado. "Tenemos empresas de primer nivel nacional e internacional e incluso multinacionales creadas a partir del sudor de la frente de los campogibraltareños. Necesitamos infraestructuras de primer nivel", ha reclamado Moreno.

La rebaja de los costes energéticos es otra de las grandes asignaturas pendientes para la gran industria. "Necesitamos energía suficiente y a costes competitivos, con un precio estable", ha resumido el presidente de honor de la AGI. Las industrias sufren una situación de desventaja que les afecta por partida doble: la menor competitividad en un mercado global (exportan el 60% de la producción) y la pérdida de competitividad dentro de sus propios grupos empresariales, ya que "muchas de nuestras empresas son multinacionales y a la hora de invertir lo hacen donde tengan costes de producción más baratos". No obstante, Moreno descarta que por ahora la desbocada subida de los precios de la energía que se está dando este año (las industrias han duplicado sus costes) vaya a traducirse en cierres o despidos, como sí está ocurriendo en otras zonas de España.

Otra necesidad de la industria es garantizarse un suministro de agua suficiente mediante sistemas de reutilización de agua o desaladoras. "No podemos estar a expensas de lo que llueve". Y también reclama suelo a precios competitivos, agilidad administrativa o un ajuste de impuestos y tasas.

"Estas son cuestiones que venimos demandando desde hace tiempo, pero ahí no nos podemos quedar", ha remarcado Antonio Moreno. "Las empresas están apostando por la transición energética", pero para ello necesitan el apoyo de las administraciones para poner en marcha "una Bahía del Hidrógeno. Si no tenemos apoyo en este apartado nuestras empresas no tendrán futuro".

Respuesta de la Junta

Por su parte, el secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, ha hecho hincapié en la importancia de la industria como uno de los pilares del crecimiento económico de la región. “Este tiempo de pandemia y recesión ha vuelto a demostrar que, cuanto mayor es la capacidad industrial de un territorio, mejor es su resistencia a las adversidades económicas”, ha apuntado Sánchez Morales.

Por ello, desde la Consejería de Transformación Económica “se viene impulsando, de manera decidida, la transformación de este sector productivo mediante la diferenciación de Andalucía como región industrial, así como el crecimiento de su industria en solvencia, dimensión, calidad y valor para la sociedad”.

Respecto a la crítica formulada por la industria sobre una falta de apoyo de las administraciones, ha asegurado que "estamos aquí para recoger cualquier iniciativa que vean adecuada para apoyarles, acompañarles en estos retos que tienen. No vamos a cejar en nuestro empeño de acompañar a las empresas para que salgan de esta crisis fortalecidas". A este respecto ha destacado la puesta en marcha del Plan de Acción Crece, un "instrumento estratégico" para el impulso al sector.