Alarma en la India por el virus Nipah, una amenaza sin vacuna que vuelve a inquietar al mundo

Las autoridades sanitarias de la India se encuentran en máxima alerta tras la confirmación de cinco casos de infección por el virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en las inmediaciones de Calcuta, la tercera ciudad más poblada del país. El brote, detectado en un hospital privado, ha activado de inmediato protocolos de aislamiento, rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica ante el riesgo de propagación de un virus considerado altamente letal y para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico.

Según han confirmado fuentes oficiales citadas por la agencia Press Trust of India (PTI), los casos se concentran en el hospital privado Narayana Multispecialty de Barasat, situado a unos 24 kilómetros al norte de Calcuta. Entre los infectados figuran un médico, una enfermera y otro trabajador sanitario, además de dos enfermeras que habían dado positivo previamente. Una de ellas permanece en estado crítico y en coma, tras desarrollar fiebre alta y graves complicaciones respiratorias.

Las primeras investigaciones apuntan a que la profesional sanitaria más grave se habría contagiado mientras atendía a un paciente con insuficiencia respiratoria severa, que falleció antes de que pudiera confirmarse el diagnóstico. A partir de este caso índice, las autoridades han identificado y aislado a una veintena de contactos de alto riesgo y han realizado pruebas diagnósticas a alrededor de 180 personas.

Alerta en India por un brote del letal virus Nipah. / Agencias

Un virus letal y sin cura

El virus Nipah, transmitido principalmente por murciélagos frugívoros y, en menor medida, por cerdos infectados o por contacto directo entre personas, está catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un patógeno prioritario con potencial epidémico. La infección puede comenzar sin síntomas, pero suele evolucionar rápidamente hacia cuadros graves de insuficiencia respiratoria y encefalitis.

Entre los síntomas más habituales se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta. En los casos más graves, la inflamación cerebral puede provocar el coma en apenas 24 a 48 horas. La tasa de letalidad oscila entre el 40% y el 75%, una de las más elevadas entre los virus conocidos.

Como parte de las medidas de contención, las autoridades de Bengala Occidental han reforzado la vigilancia en hospitales y comunidades cercanas a Calcuta, además de extremar el uso de equipos de protección individual entre el personal sanitario. Paralelamente, se han iniciado investigaciones en fauna silvestre para localizar posibles reservorios del virus.

Un riesgo global que también interpela al Campo de Gibraltar

El brote vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de las zonas altamente conectadas, en un contexto globalizado en el que las enfermedades infecciosas pueden expandirse con rapidez. En este sentido, el Campo de Gibraltar aparece como un enclave especialmente sensible: puerta de entrada y salida constante de personas de todo el mundo, tanto a través del Puerto de Algeciras, uno de los mayores de Europa, como del aeropuerto de Gibraltar.

Además, la comunidad hindú asentada en el Peñón es numerosa, un factor que subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica, la formación de los profesionales sanitarios y la información a la ciudadanía. No es un escenario hipotético. En junio de 2021, Gibraltar confirmó 18 casos de la variante india del coronavirus, tanto entre residentes como visitantes, lo que obligó a extremar las precauciones ante el riesgo de expansión hacia la comarca.

Toma de muestras para las pruebas de Covid desde el automóvil en Gibraltar / Erasmo Fenoy

Antecedentes y preocupación internacional

El virus Nipah fue identificado por primera vez en 1999 en Malasia y Singapur, durante un brote que afectó a criadores de cerdos. Desde entonces, India y Bangladesh han registrado episodios esporádicos, con especial incidencia en el estado indio de Kerala, donde se han contabilizado decenas de muertes desde 2018. India ha notificado casos casi todos los años durante más de dos décadas.

La OMS advierte de que factores como la expansión urbana, la degradación ambiental y la invasión de hábitats naturales aumentan la probabilidad de que virus de origen animal salten a la población humana.

Por el momento, las autoridades indias aseguran que no se han detectado casos vinculados a viajes internacionales ni contagios fuera del subcontinente asiático. Sin embargo, los expertos insisten en que la detección temprana, la respuesta rápida y la cooperación internacional serán decisivas para evitar que amenazas como el virus Nipah se conviertan en una nueva crisis sanitaria global.