Huelga del metal en Cádiz: la Junta convoca a los sindicatos y la patronal en Sevilla

Cádiz/La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha convocado para esta tarde en Sevilla a los sindicatos y a la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) en un intento de mediación entre ambas partes la huelga indefinida que se mantienen en el sector, y que suma este martes su segunda jornada de paro. CCOO ha anunciado que no acudirá a la cita tras una llamada del Sercla que obedece a una petición de la consejera.

"Estamos abiertos a acudir a una convocatoria oficial que sirva para algo, pero no a una llamada de la consejera", ha indicado el secretario general de CCOO Industria Cádiz, Pedro Lloret, que cree que esta reunión busca "la desmovilización de la clase obrera".

El sindicato explica que ha recibido una llamada del Sercla para convocarle al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) de Sevilla para un entrevista con la patronal, sin que se retire el preacuerdo entre UGT y Femca, del que CCOO se ha desmarcado. Además, la organización tiene esta tarde en el Campo de Gibraltar una asamblea con delegados y y delegadas y le parece una "falta de respecto" no acudir.

"Somete a la clase obrera"

CCOO apunta que el preacuerdo pactado por UGT y la patronal "retrocede en derechos sociales y salariales y que somete durante casi una década a la clase obrera en el metal a no poder mejorar las condiciones". La vigencia hasta 2032 y la incorporación del salario de nuevo ingreso, recogido como medidas de fomento del empleo estable, la promoción y la mejora de la cualificación profesional, son los puntos conflictivos principales por los que han rechazo este pacto. "Es la primera vez que lo veo", comenta Lloret sobre la extensión de esta renovación de convenio hasta 2032, es decir, durante 9 años.

En ese último aspecto incide también la secretaria general del sindicato en la provincia, Inmaculada Ortega, que explicó que su sindicato no firma este principio de acuerdo al considerarlo "un mecanismo de sometimiento del metal de Cádiz, que dentro del contexto nacional y de la negociación colectiva es un colectivo que reivindica continuamente las mejoras de las condiciones del convenio, que se identifica por la lucha por mejores sus condiciones laborales en Cádiz a lo largo de su historia". "Es un secuestro para limitar ese derecho de mejorar las condiciones laborales a través del convenio durante casi una década", abundó la responsable sindical.

La línea roja de Comisiones estaba en la incorporación del salario de nuevo ingreso, "que se camufla con el título de fomento de empleo unas condiciones salariales al 75% de las tablas, para los oficiales nuevos que entren y para los técnicos de este convenio". "Empeora las condiciones a los jóvenes", critica Ortega.