La huelga de médicos deja vacíos los centros de salud del Campo de Gibraltar: “No hay urgencias, pero vayan a urgencias”

Algeciras/El cartel colgado este viernes a primera hora en la puerta del centro de salud de San José Artesano, en Algeciras, resumía bien el desconcierto de la jornada: “Hoy día 13 de junio no se atenderán urgencias médicas debido a la huelga de médicos y pediatras. Deben acudir a los servicios de urgencia del centro”. Una frase circular que dejaba a los pacientes ante una especie de paradoja sanitaria: no hay urgencias, pero vayan a urgencias.

“Me imagino que se refiere al centro de salud Algeciras Centro, pero eso es mucho suponer”, razonaba una mujer mientras intentaba descifrar el mensaje. Tras varios minutos de duda, dio media vuelta y se marchó.

Como ella, muchos usuarios se han topado este viernes con salas de espera vacías y sin apenas personal médico en los centros de salud del Campo de Gibraltar. No ha habido concentraciones como en otras ciudades, pero sí un seguimiento muy elevado de la huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en protesta contra la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad.

Según datos de Comisiones Obreras, la huelga ha tenido una incidencia del 80% en atención primaria y del 90% en los hospitales de la comarca. “En los centros de salud se trabaja como si fuera un domingo. No había servicios mínimos establecidos, aunque algunos médicos sí han decidido acudir a trabajar en consultorios del Campo de Gibraltar Este”, explica Rocío Barciela, responsable comarcal de atención primaria en CCOO, consultada por Europa Sur.

Desde CSIF, sindicato que no ha secundado el paro, sí comparten parte del diagnóstico. “Coincidimos en las preocupaciones y reivindicaciones del colectivo médico. Nosotros seguimos otra hoja de ruta con un calendario de movilizaciones que aboga por más contrataciones y mejoras para todo el personal del SAS, no solo los facultativos”, señalan desde su dirección provincial a este periódico.

El centro de salud Algeciras Norte durante la mañana de la huelga de médicos. / Andrés Carrasco

Una huelga con vocación nacional

La huelga médica de este viernes ha sido convocada en toda España por CESM y SMA, con el respaldo de colegios profesionales, sociedades médicas y facultades de Medicina. El motivo principal: el rechazo frontal a la nueva redacción del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Los facultativos denuncian que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, pretende consolidar un modelo que perpetúa jornadas de hasta 70 horas semanales, guardias no remuneradas adecuadamente y condiciones que, según los sindicatos, deterioran tanto la salud de los médicos como la calidad asistencial de los pacientes.

Una de las principales quejas del colectivo es que las horas de guardia no computan como jornada ordinaria, no cotizan ni contarán para la jubilación. Además, muchas veces un mismo médico debe atender consultas, guardias, urgencias y desplazamientos entre centros sin apenas descanso. “Es posible que un cirujano tenga que operar tras 24 horas sin dormir. Eso no es sostenible ni seguro para nadie”, denuncian los convocantes.

También reclaman una jornada máxima de 35 horas semanales, un límite estricto para las guardias, una categoría profesional propia que reconozca su responsabilidad y una regulación contra las jornadas irregulares impuestas por la dirección de los centros.

Las consultas cerradas, los carteles confusos y el silencio de los pasillos resumen bien el pulso entre los facultativos y el Ministerio. / Andrés Carrasco

Servicios mínimos equivalentes a un festivo

En Andalucía, el BOJA fijó unos servicios mínimos equivalentes a un domingo o festivo. Esto significa que deben mantenerse operativos los servicios de urgencias, cuidados críticos, partos y tratamientos esenciales como radioterapia, quimioterapia o diálisis. El personal MIR (Médico Interno Residente) no está sujeto a servicios mínimos por su vínculo laboral formativo.

Las recomendaciones a los usuarios son revisar su perfil en la plataforma ClicSalud por si su cita con atención primaria o especializada hubiera sido cancelada. En muchos casos, las anulaciones no se han comunicado de forma clara, lo que ha generado aún más incertidumbre.

Apoyo colegial y advertencias

Desde el Colegio de Médicos de Cádiz y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos han mostrado un respaldo explícito a la huelga. Consideran que el nuevo Estatuto “diluye las competencias y responsabilidades médicas” y “pone en riesgo la seguridad de los pacientes”.

“No se puede sustituir al médico sin comprometer la calidad del sistema sanitario”, insisten. Y advierten: si el Ministerio no rectifica, “recibir atención médica puede dejar de ser un derecho para convertirse en un privilegio”.

La huelga no ha sido masiva en las calles del Campo de Gibraltar, pero sí en la práctica diaria. Las consultas cerradas, los carteles confusos y el silencio de los pasillos resumen bien el pulso entre los facultativos y el Ministerio.