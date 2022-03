La hostelería prevé quedarse sin cerveza este fin de semana si siguen los paros del transporte

Los nueve días de paros en el sector del transporte comienzan a hacer mella en la hostelería y, especialmente, sobre uno de los productos estrella de los bares y restaurantes: la cerveza.

Una parte de los empresarios de este sector en el Campo de Gibraltar advierte de la posibilidad de quedarse sin cerveza este mismo fin de semana si se prolongan los paros entre los transportistas. Ya no hay apenas existencias de una conocida marca de refrescos de naranja y otros productos comienzan igualmente a agotarse en los almacenes centrales de las grandes distribuidoras de bebidas.

Así lo explica Alberto Meléndez, de la Asociación de Hosteleros de Algeciras Hosteal. Los bares y restaurantes sortean como pueden las dificultades en la cadena de suministro tras más de una semana de movilizaciones en todo el país.

"El principal problema se encuentra en la gran distribución. Hasta el momento, los bares estamos yendo con nuestros vehículos a recoger las cervezas y refrescos, por ejemplo. Pero ya nos han avisado de que para este fin de semana habrá bares que se queden sin cerveza. Una de las principales cerveceras se ha quedado ya sin stock", advierte Meléndez. Es, por tanto, cuestión de tiempo que el vacío en los almacenes se traslade a los grifos de las barras.

En La Línea, la asociación Alaho percibe que faltan principalmente alcoholes pero no tanto la cerveza, según su presidente, Santiago Macías. "Del pedido que particularmente he hecho para mi negocio me ha llegado la mitad. A nosotros nos trasladan que no habrá problemas con la cerveza, por ahora", según Macías.

Pero la situación puede evolucionar en cuestión de horas, en función de la demanda o el posible aprovisionamiento que hagan los empresarios, tal y como ha sucedido con los anaqueles de los supermercados.

Compañías como Heineken España ya habían manifestado días atrás su "gran preocupación" por el impacto que la actual huelga de transportes está ocasionando en sus operaciones, en el negocio de sus clientes de hostelería y de superficies comerciales. "Si la situación continúa así, la cervecera se verá imposibilitada a servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes, y a aprovisionarse de materias primas", avisaba la compañía el pasado viernes.

No solo en las bebidas. La irregularidad en el suministro de productos frescos también afecta en las cocinas. "Hasta el momento, muchos bares estamos supliendo la falta de productos frescos de la distribución mayorista con el comercio de proximidad. Pero si la huelga se prolonga una semana más, habrá un grave problema de suministros. Es una situación más complicada que la generada con la Covid-19", reconoce Meléndez.

Con la cadena interrumpida, superficies mayoristas comenzarán pronto a notar escasez de productos como servilletas, conservas o encurtidos. "Vamos al día en cuanto a las cartas, retirando algunos productos y trabajando con lo que hay en existencias. Los pedidos no llegan", enfatiza el empresario algecireño, en contacto con los 55 locales de hostelería que se agrupan en Hosteal.

"Nosotros trabajamos con lo que hay. Tiramos de otros productos alternativos o se adaptan las cartas", corrobora Alaho, que agrupa a 70 empresarios de este importante sector comercial en la ciudad linense.

Las organizaciones locales de hosteleros de la comarca, así como empresarios a título particular, tienen previsto reunirse con la Asociación de Hosteleros del Campo de Gibraltar, que preside Manuel Moreno, para analizar la situación.

Hosteal estima, igualmente, que en caso de cesar las movilizaciones, la normalización a todos los niveles de la economía tardará en llegar. Se percibe desde hace días en los supermercados -explica- y ahora comienza a ser patente en bares y restaurantes porque la distribución mayorista comienza a acusar la falta de fluidez en los suministros.

En cualquier caso, el colectivo de empresarios de los bares y restaurantes considera que una vez más paga los platos rotos de una situación económica complicada. "A los hosteleros nos tocan todas las crisis. Con la Covid-19 éramos los peores del mundo. Y ahora sufrimos por la subida de la energía y la falta de suministros. Y lo que nos llega está más caro sin que se repercuta toda la subida a los clientes. Nuestro margen de beneficio comienza a resentirse", subraya Macías.