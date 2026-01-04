Las horas en las que más va a llover este domingo en el Campo de Gibraltar por la borrasca Francis

Las lluvias provocadas por la borrasca Francis golpearán con especial intensidad al Campo de Gibraltar durante la tarde de este domingo, cuando se espera el tramo más adverso del episodio meteorológico. Según la predicción horaria de la Aemet, el interior de la comarca será el más afectado, con picos de hasta 12 litros por metro cuadrado y hora en municipios como La Línea, San Roque y Jimena de la Frontera, concentrados entre las 16:00 y las 20:00, en plena vigencia del aviso naranja por precipitaciones.

Los modelos oficiales sitúan picos de hasta 12 litros por metro cuadrado y hora (l/m²/h) en estos municipios entre las 16:00 y las 20:00, una intensidad superior incluso a la prevista en Algeciras, donde el máximo se alcanzará con 10 l/m²/h.

Picos de lluvia por municipios

La Línea de la Concepción y San Roque:

Pico máximo: 12 l/m²/h entre las 16:00 y las 20:00

De 14:00 a 16:00: 8-10 l/m²/h

De 20:00 a 23:00: 10-12 l/m²/h sostenidos

Previsión para La Línea y San Roque.

Interior de la comarca (Jimena, Castellar y Tesorillo):

Pico máximo: 14 l/m²/h entre las 15:00 y las 16:00

De 12:00 a 16:00: 8-10 l/m²/h

De 18:00 a 20:00: 10-12 l/m²/h

Previsión en Jimena.

Algeciras y Los Barrios:

Pico máximo: 10 l/m²/h a las 20:00

Previsión en Algeciras y Los Barrios.

Tarifa:

Pico máximo: 6 l/m²/h a las 14:00

Franja crítica común: de 16:00 a 20:00

Los tres puntos de referencia coinciden en señalar el tramo 16:00–20:00 como el más peligroso del día en toda la comarca. En ese intervalo, la intensidad prevista implica acumulaciones muy rápidas, con drenajes que pueden saturarse en menos de una hora y riesgo elevado de inundaciones localizadas, especialmente en zonas bajas y cercanas a cauces.

Este escenario se produce en plena vigencia del aviso naranja por lluvias, activado por la borrasca Francis hasta las 21:00, con acumulados que pueden alcanzar hasta 100 l/m² en 12 horas, mientras la Junta de Andalucía mantiene activa la Fase de Emergencia Operativa 1 del Plan de Inundaciones.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos entre las 16:00 y las 20:00 en todo el Campo de Gibraltar y extremar la precaución ante posibles crecidas de ríos y arroyos, especialmente en el interior de la comarca.