Dos heridos y el tráfico atascado en la A-7 a la altura de Los Barrios tras un accidente entre un camión y un coche

El camión volcado en la A-7, este lunes a la altura de Los Barrios, con el tráfico cortado.

Un accidente de tráfico ha colapsado la autovía A-7 en el Campo de Gibraltar a primera hora de este lunes festivo, 8 de diciembre. Una colisión entre un camión y un coche a la salida de Algeciras en sentido a Málaga, nada más cruzar el río Palmones a la altura del término municipal de Los Barrios, ha provocado atascos y colas en la circulación de vehículos en el arco de toda la bahía. Según informa el 112 a través de la Guardia Civil, el accidente se ha saldado con dos heridos.

El Servicio de Emergencias y la Dirección General de Tráfico señalan que el accidente ha ocurrido poco antes de las siete de la mañana en el punto kilométrico 1.115.5, unos metros adelante de donde se produce la incorporación desde la A-7 a la A-381 por Los Barrios.

La colisión se ha producido entre un camión de contenedores -sin mercancías peligrosas, transportaba cables para automóviles- y un vehículo turismo. El vuelco del camión hizo que parte de su carga se desprendiese y se derramese gasoil por la carretera, lo que provocó que un turismo perdiese el control e impactase. El accidente ha provocado el corte total de ambos carriles en sentido a Málaga mientras los efectivos de emergencias actuaban para asistir a los heridos y despejar la carretera. Un par de horas después, la Guardia Civil de Tráfico pudo habilitar un desvío para el área del Fresno para descongestionar el tráfico.

Las rentenciones han alcanzado varios kilómetros desde Algeciras en un día festivo en el que si bien hay menos desplazamientos por motivos laborales afecta a quienes están viajando durante el puente. Los bomberos han asegurado la zona y el camión siniestrado mientras trabajan en su retirada.

El Campo de Gibraltar aumenta su racha negra con la A-7 después de una última semana muy salpicada por accidentes y constantes colas, como el aparatoso vuelco de un camión cisterna el pasado día 2, un suceso que embotelló la principal arteria de la comarca durante horas ya que el vehículo de grandes dimensiones quedó atravesado en la autovía, también en el tramo de Los Barrios.