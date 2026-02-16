Hacienda, obligada a pagar casi 700 euros a un motorista que cayó por un charco de aceite en la Aduana de Gibraltar

Un charco de aceite en plena calzada, justo después de cruzar la barrera de la Guardia Civil en el control aduanero de Gibraltar, acabó en caída, lesiones y una larga batalla administrativa. Lo que parecía un accidente sin consecuencias más allá del susto terminó convirtiéndose en una reclamación contra la Administración que, finalmente, ha acabado con indemnización.

La intervención de Facua Cádiz ha sido clave para que la Agencia Tributaria abone 691,04 euros a Rafael Rodríguez, vecino de Algeciras, que sufrió un accidente con su motocicleta en el entorno del control aduanero del Peñón.

La caída tras pasar la barrera

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto de 2025. R.R. esperaba en el control aduanero de Gibraltar y, tras franquear la barrera de la Guardia Civil, su moto perdió estabilidad al pasar sobre un charco de aceite en la calzada. El resultado: ambos, conductor y vehículo, acabaron en el suelo.

El motorista abandonó la zona como pudo y acudió directamente al hospital, aquejado de un intenso dolor en la muñeca. Los médicos le diagnosticaron una contusión. La motocicleta tampoco salió indemne: daños en la carrocería por el arrastre, desperfectos en el manillar y la necesidad de sustituir el retrovisor izquierdo fueron solo algunos de los problemas que obligaron a pasar por el taller.

La negativa inicial de Hacienda

Una vez recuperado y con las facturas en la mano, Rafael Rodríguez reclamó a la Agencia Tributaria, responsable del servicio de Aduanas, una indemnización por los daños materiales y personales sufridos en un espacio bajo su competencia.

La respuesta llegó dos meses después y fue tajante: la Administración rechazaba cualquier responsabilidad. En su escrito, alegaba que “no se aprecia que exista relación de causalidad directa entre el funcionamiento de este servicio y los presuntos daños alegados”, atribuyendo la caída al vertido de un vehículo no identificado. En otras palabras, no habría indemnización.

La intervención de Facua cambia el rumbo

Ante la negativa, R.R. acudió a Facua Cádiz. El equipo jurídico de la asociación asumió el caso y defendió que el accidente fue consecuencia del deficiente mantenimiento de la vía de acceso y salida del control aduanero, una zona cuya vigilancia y conservación corresponden a la Administración.

Tras una nueva reclamación, la Agencia Tributaria rectificó parcialmente y ofreció 207,88 euros, cantidad que solo cubría la sustitución del retrovisor izquierdo.

Facua volvió a presentar alegaciones, aportando tanto el parte de reparación completo como el informe del agente de la Guardia Civil que auxilió al motorista, donde se recogían más daños derivados de la caída.

La presión surtió efecto. Finalmente, la Agencia Tributaria accedió a ampliar la indemnización en 483,16 euros adicionales, elevando la cuantía total a 691,04 euros. Una cifra que el afectado ha aceptado para cerrar el caso y que ya ha sido abonada.

Un paso clave para los usuarios del paso fronterizo

El caso no es menor si se tiene en cuenta la intensa actividad diaria en el entorno del control fronterizo con Gibraltar. Según las estadísticas oficiales del Gobierno gibraltareño, a finales de 2025 se alcanzó de nuevo la cifra récord de 15.509 trabajadores transfronterizos que cruzan cada día desde España para trabajar en el Peñón, lo que supone el 50% de su fuerza laboral.

De ellos, 10.859 son españoles, el mejor dato desde que existen registros oficiales en 2011. El paso fronterizo es, por tanto, un punto neurálgico de tránsito diario para miles de personas, lo que convierte el estado de sus accesos en una cuestión de seguridad pública.