¿Habrá clases en los colegios e institutos de Andalucía este viernes 6 de febrero?

Los coletazos de la borrasca Leonardo mantienen de nuevo a toda la comunidad educativa de Andalucía a la espera de noticias. ¿Habrá clases este viernes 6 de febrero en los colegios e institutos? La respuesta se encuentra pendiente de la decisión que adopte la Junta de Andalucía, que al filo de las 17:00 de este jueves no ha comunicado aún una determinación al respecto.

En principio, según fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico, este jueves no está prevista una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía (como sucedió el jueves por la tarde) para decidir si se retoman las clases presenciales o si, por prudencia, se mantienen suspendidas por tercera jornada consecutiva tras el paso del temporal Leonardo.

Todo apunta a que la Junta efectuará un anuncio oficial a lo largo de la tarde, condicionado a la situación meteorológica de las diferentes provincias y comarcas, y que se replicará a través de los centros educativos y la plataforma Ipasen.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a una mejoría de las condiciones meteorológicas para este viernes, si bien la duda entre buena parte de la comunidad educativa y los ayuntamientos radica en el estado que presenten los edificios. Posibles goteras, cristales o persianas rotas, problemas con los suministros eléctricos y las redes de fontanería son algunas de las cuestiones que deben estar presentes antes de reabrir las aulas a la actividad presencial.

Varios Ayuntamientos de Andalucía han emprendido ya estas tareas de chequeo y revisión de las instalaciones en previsión de las decisiones de la Junta.

La Universidad de Cádiz se plantea retomar la actividad

La Universidad de Cádiz y sus centros asociados ha acordado cancelar la actividad presencial para este viernes. Por tercer día consecutivo, la institución universitaria suspende sus clases en todos los centros de su competencia ante el episodio "excepcionalmente adverso" que se atraviesa en el conjunto de la provincia.

"Somos conscientes de las dificultades que esta situación puede ocasionar, pero ante todo estamos priorizando la seguridad de nuestra comunidad universitaria, evitando los desplazamientos y riesgos asociados", expone la UCA en su comunicación.

Además, la entidad agradece "la capacidad de adaptación y el compromiso demostrados durante estos días tanto por el personal docente e investigador y el de administración y servicios, como por los estudiantes, y recordamos el protocolo establecido, que se mantendrá hasta nuevo aviso".