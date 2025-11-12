Guillermo Pérez Villalta presenta en Madrid obras inéditas del bienio 2023-2025 en su nueva exposición

Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948) inaugurará este jueves, 13 de noviembre, una nueva exposición en la galería Fernández-Braso de Madrid. La muestra reunirá por primera vez pinturas realizadas durante el bienio 2023-2025 y dibujos agrupados bajo la denominación Gabinete de ideas. En el catálogo complementario que acompaña la exposición, titulado Forma y pensamiento, el artista explica que los dibujos le permiten "la exploración de las ideas primarias", mientras que con las pinturas visibiliza "los pensamientos en vuelo".

La galería madrileña subraya que esta nueva propuesta contiene una obra inclasificable, impredecible y atemporal. Pérez Villalta integra escenarios, historia y vanguardia, recuerdos, costumbres y enseñanzas en "una polifonía que evoca los orígenes posmodernos del artista y que en la actualidad manifiesta un sentido holístico, integrador y transversal del conocimiento y de la historia". Según se destaca en la nota de prensa, el tarifeño "cuestiona las verdades establecidas y desmonta el dogma de las ideologías a través de un lenguaje más que ecléctico, polimórfico, como a él le gusta decir".

La belleza como vocación

Guillermo Pérez Villalta, sobre cuya obra reflexionó el historiador Antonio Bonet en un libro póstumo editado este año, relata en el catálogo de la exposición cómo la temprana atracción por las cosas bellas en su infancia —atraído entonces por lo que veía en la iglesia a la que acudía a escuchar misa— "creó de algún modo una determinada forma de pensar, encaminando mi vida a ser artífice". "Crear cosas bellas es mi vocación, pudiendo hacer de ello la principal motivación de mi vida, algo que le da plenitud y sentido", afirma el artista.

A partir de ahí, Pérez Villalta reflexiona en su artículo —ilustrado con un retrato suyo desde la azotea de su casa en Tarifa, obra de Matías Nieto— sobre forma, pensamiento, geometría, proporciones y conceptos que atraviesan su búsqueda constante de la belleza. "Sin duda son más bellas las cosas ordenadas, donde aparece mediando la geometría, en su significado más profundo de orden, medida, proporción, simetría, compensación... Producen una sensación de equilibrio, calma y sosiego", señala.

Trayectoria de un referente del arte español

Guillermo Pérez Villalta pasó su infancia entre La Línea de la Concepción, Cádiz y Málaga, trasladándose con su familia a Madrid en 1958. En 1969 comenzó los estudios de arquitectura dedicándose al mismo tiempo a la pintura. Hasta la fecha ha realizado más de cien exposiciones individuales dentro y fuera de España. Está considerado uno de los nombres de referencia del arte español desde la segunda mitad del siglo XX.